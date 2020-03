Rozbřesk: Fed sráží úroky na nulu a rozjíždí kvantitativní uvolňování

Světovou ekonomiku dál řídí dění okolo koronaviru. Hlavním epicentrem epidemie je v tuto chvíli Evropa.

Nejrychleji během víkendu přibývali nakažení ve Španělsku. Ovšem nejen tam, a tak sada opatření přijatých přes víkend pravděpodobně na přelomu prvního a druhého kvartálu do značné míry paralyzuje ekonomiku eurozóny. Španělsko podobně jako Itálie vstoupilo do úplné karantény, Francie k tomu má velice blízko a Německo zavřelo své hranice s Francií Švýcarskem a Rakouskem. A k tomu samozřejmě přišlo o víkendu také úplné vyhlášení karantény v Česku. Naše poslední revize odhadů na růst v eurozóně se pohybují okolo -0,7 % pro rok 2020 (Evropská komise odhaduje -1 %), ale s hloubkou a délkou dopadů epidemie se mohou odhady spíše dále zhoršovat. V Česku v tuto chvíli odhadujeme možnost snížení českých sazeb o 100 bps na nejbližším zasedání.



Včera se k podobnému kroku odhodlal americký Fed, který snížil sazby o 100 bps na 0-0,25 % a rozjel politiku kvantitativního uvolňování v celkovém objemu 700 mld. USD. I přesto jsou futures na americkém akciovém trhu stále v hlubokém záporu (po ránu necelých 5 %). A není se čemu divit. Trhy v tuto chvíli bude zajímat jediná věc: jak rychle karanténní opatření zaberou a začnou klesat denní přírůstky nových případů. To nelze očekávat dříve než za čtrnáct dní. A jak ukazuje případ Jižní Koreji, i pak v zásadě musí zůstat karanténní opatření v platnosti. Velká nejistota ohledně toho, jak dlouhý a hluboký bude zářez v postižených odvětvích - doprava, pohostinství, reklama, real-estate - a zda nepocítíme trvalý přesun nákazy do finančního sektoru, bude trhy udržovat v tomto týdnu v napětí.