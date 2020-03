Fed zasahuje. Sazby na nule a dávka likvidity

Americká centrální banka zasahuje. Ještě před středečním oficiálně naplánovaným zasedáním přistoupila ke snížení úrokových sazeb. Souběžně s tím zahájila nový program kvantitativního uvolňování a v rámci koordinace s ostatními centrálními bankami otevřela swapové linky. To vše s jasným cílem - zabezpečit v ekonomice dostatek likvidity.

Americké úrokové sazby byly sníženy o jeden procentní bod do pásma 0 až 0,25 %. Snížen byl i požadavek povinných minimálních rezerv, a to pro tisíce amerických bank až na nulu. Objem skupovaných cenných papírů má pak dosáhnout 700 miliard dolarů.

V rámci zabezpečení likvidity na mezinárodní úrovni byl proveden koordinovaný akt několika centrálních bank, konkrétně americké, evropské, britské, japonské, kanadské a švýcarské. Půjde o otevření swapových linek, skrze které bude dodávána dolarová likvidita. Tento krok byl naposledy učiněn v krizovém roce 2008.

Dnes přijatá opatření jsou vůbec největší, ke kterým Fed kdy přistoupil. Ve vyjádření měnového výboru stojí, že je připraven využít veškeré možné nástroje k tomu, aby mezi domácnosti a firmy dopravil dostatek prostředků. To vše v souladu s nastaveným cílem podpory plné zaměstnanosti a cenové stability.

I přesto, že jde o jeden z nejrozsáhlejších zásahů ze strany americké centrální banky, prvotní reakce trhů je více než s dodávkou likvidity spojená s panikou. Asijské akcie padají, futures amerických i evropských totéž. Dolar mírně oslabuje, zatímco koruna se posouvá dále směrem k hranici 26,50 za euro.

Předpokládáme, že v příštích dnech, bude-li na světových trzích dále převládat panika, se kurz české měny rychle přehoupne až nad úroveň 26,50 za euro. Nelze vyloučit, že k akci přistoupí i Česká národní banka, která zasedá příští čtvrtek. Možnost snížení úroků již v posledních dnech zmínilo hned několik členů bankovní rady. Pokud by na něj došlo, nemuselo by nutně jít o „tradičních“ 25 bazických bodů, ale pravděpodobně o více. V takovém případě by ztráty koruny mohly být o poznání vyšší.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1165 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,94 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1104 do 1,1164 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,45 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,03 až 26,17 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,45 až 23,62 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

