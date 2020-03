Průmyslová výroba v Číně klesla v lednu a únoru nejvíce za 30 let

Průmyslová výroba v Číně se v lednu a únoru v porovnání se stejným obdobím loňského roku snížila o 13,5 procenta. S odvoláním na čínský statistický úřad o tom dnes informovala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší pokles za posledních 30 let. Výrazně se propadly i maloobchodní tržby a vzrostla také nezaměstnanost. Vláda ve druhém čtvrtletí očekává pokles ekonomiky.



Dopady na výkon druhé největší světové ekonomiky měla zejména opatření související s bojem proti epidemii nového koronaviru, která v Číně vypukla koncem minulého roku. Celkem se koronavirem v Číně nakazilo 80.860 lidí, z nichž 3213 zemřelo.





Propad průmyslu je největší od ledna 1990, kdy agentura Reuters začala v Číně tento údaj sledovat. Zároveň se jedná o zvrácení trendu z loňského prosince, kdy průmyslová výroba stoupla o 6,9 procenta.V důsledku přijatých opatření proti koronaviru očekává čínský statistický úřad ve druhém čtvrtletí pokles ekonomiky . Mluvčí úřadu Mao Šeng-jung uvedl, že již v březnu by ale hospodářství mělo vykázat "výrazné zlepšení" a splnit tak vládní cíl celkového růstu HDP v tomto roce.Maloobchodní tržby v Číně se za první dva měsíce roku snížily o 20,5 procenta v porovnání s růstem o osm procent v prosinci. Pokles mají na svědomí především vládní opatření proti šíření nákazy, která na mnoha místech zakázala lidem vstup do restaurací, kin, divadel či nákupních center. Podle statistiků vzrostla za první dva měsíce také nezaměstnanost , v únoru dosáhla úrovně 6,2 procenta oproti 5,2 procenta v prosinci. Čínská vláda vidí prostor ke zvýšení schodku rozpočtu a hodlá zvýšit cílené investice i podpořit spotřebu. Nechce se však uchýlovat k plošným opatřením na podporu ekonomiky , dodal mluvčí.Čínští vládní představitelé minulý týden oznámili, že vrchol epidemie v zemi již pominul. Analytici nicméně varují, že může trvat celé měsíce, že se čínská ekonomika vrátí do normálu. Rychlé šíření koronaviru po celém světě nadto dává důvod k obavám z globální recese , která by mohla snížit poptávku po čínském zboží.