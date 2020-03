Tisková konference po mimořádném jednání vlády 15. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, my se velice omlouváme za zpoždění, ale skutečně jsme vyhodnotili vývoj situace se šířením koronaviru a přijali jsme na dnešním jednání vlády patnáct usnesení. A tato usnesení mají omezit volný pohyb osob a zabránit šíření epidemie koronaviru na další osoby.

To nejdůležitější je usnesení, kterým vláda s účinností od 16. března 0:00, to znamená za padesát devět minut, do 24. března do 6:00 ráno zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Za další zakazuje s výjimkou další jsou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, s výjimkou cest nezbytných, nutných k obstarávání základních životních potřeb, například nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot.

Dále s výjimkou cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c pro jinou osobu, například dobrovolnictví nebo sousedská výpomoc. Dále s výjimkou cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče.

Dále s výjimkou cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.

Dále s výjimkou výkonu povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace a ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti.

Dále s výjimkou individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče.

Dále pobytu v přírodě nebo parcích nebo cest zpět do místa svého bydliště a pohřbu.

Vláda nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu y i, písmeno a až i.

Dále omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště. Dále podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě. Dále omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Dále zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně dva metry, například při nákupu. Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

Dále osobám zajišťujícím služby podle bodu i písmeno g omezit přímý kontakt se zákazníky.

Dále provozovatelům veřejných služeb, například obchody, nákupní centra, pošty, aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň dva metry, zajistili zvýšená hygienická opatření.

To je to opatření, které je nejdůležitější.

Dále vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. To znamená, že by měly do týdne mít jenom omezený rozsah úředních hodin, a to na pondělí a středu v maximálním rozsahu tři hodiny.

Dále se odkládají senátní volby.

Dále jsme rozhodli o nařízení vlády o povolání vojáků a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie České republiky. To znamená, že policie bude mít k dispozici čtyři sta celníků a dva tisíce devadesát šest vojáků.

Dále jsme odsouhlasili opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, a to od 16. března od půlnoci, to je teď za hodinu, do 4. dubna půlnoci na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Já nechám asi slovo dalším kolegům. Určitě pan Havlíček bude podrobně informovat, i pan ministr vnitra, o všech těch opatřeních. Za ministra školství jsme rozhodli, že vláda nařizuje s účinností od 17. března 2020 od 6:00 hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od tří do deset let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky této školy nebo školského zařízení.

Dále vláda nařizuje vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše patnácti dětech.

Dále vláda nařizuje ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1.

Dále vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru.

Dále vláda nařizuje obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od tří do deseti let.

Dále vláda schválila usnesení ohledně daňových opatření. Jsou rozsáhlé. O tom bude mluvit paní ministryně financí.

Dále vláda rozhodla o změně statutu Ústředního krizového štábu, kde krizový štáb bude podle vzoru, jak jsme to četli v médiích a bylo to na Tchaj-wanu, řídit pan profesor Prymula, který je samozřejmě člověk, který zásadním způsobem doporučuje vládě a štábům, jakým způsobem omezit a realizovat opatření s cílem omezení šíření koronaviru. Za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Dámy a pánové, hezký večer. Já si myslím, že to hlavní už tady padlo, že vám pan premiér přečetl to zásadní usnesení, kterým se omezuje volný pohyb osob na území České republiky.

V principu to znamená, že my se snažíme na minimum minimalizovat mezilidský kontakt. Postupujeme podle doporučení těch států a odborníků ze zemí, kde se podařilo omezit, respektive otočit ten trend nárůstu nakažených, a všichni ti, kteří pracovali na těch opatřeních, ať to bylo v Číně nebo v Jižní Koreji, nám doporučovali, abychom co nejrychleji a co nejrazantněji omezili mezilidský kontakt.

Rozhodně to není žádný zákaz vycházení, není to žádné domácí vězení. Je to prostě snaha, aby lidé mohli chodit do práce, aby si mohli zajistit to nezbytné, co potřebují, to znamená nakoupit si, ale potom aby trávili čas doma. Já vím, že je to velmi tvrdé opatření, nicméně je to opatření, ke kterému sahá řada států v Evropě. Rozdíl je, že Česká republika k tomu sahá ve chvíli, kdy my jsme přesvědčeni, že je to ještě opatření, které ještě může situaci změnit.

Pokud se podíváme na situaci v Itálii, pokud se podíváme na situaci v Německu, ve Španělsku, tak tam ty počty nakažených a bohužel i počty zemřelých jsou tak obrovské, že z mého pohledu nebo z pohledu těch, kteří znají ty modely, tak už ta efektivita by nebyla taková. Takže my to zavádíme relativně brzo, a jsme přesvědčeni, že je to cesta, jak projít tím nejhorším obdobím.

Takže já bych chtěl požádat všechny občany České republiky, aby respektovali toto rozhodnutí, aby poslechli pokynů příslušníků policie a dalších bezpečnostních sborů. Jak řekl pan premiér, my jsme dnes rozhodli, že povoláme přes 2 000 vojáků a přes 400 celníků. To gró jejích práce bude na hranicích, tak abychom nemuseli nasazovat síly Policie České republiky v množství vyšším, než je nezbytně nutné. Vojáci a celníci vypomůžou.

Tím se posouvám k opatřením na českých hranicích. My jsme dnes formálně stvrdili usnesením vlády moje rozhodnutí zavést kontroly na česko-německých a česko-rakouských hranicích. Ty kontroly tam samozřejmě budou pokračovat. Režim na česko-polských a česko-slovenských hranicích se řídí rozhodnutím Polska a Slovenska, kdy Polsko rozhodlo o zavedení kontrol na našich hranicích a Slovensko rozhodlo o zavedení kontrol na našich hranicích se Slovenskem. Tudíž oni stanovili přechody, po kterých se může přejíždět a přecházet, a tudíž z našeho pohledu není důvod, abychom na to reagovali obdobným nařízením. My budeme samozřejmě provádět příhraniční kontrolu, nicméně nebylo nutné přistupovat k tomu formálnímu zavedení hraničních kontrol, jako jsme to udělali na těch jižních hranicích.

Co se týká výjimek, tak výjimky pro přechod hranic jsou stejné, zůstávají v platnosti. Jejich znění naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. Zůstává tedy to povolení pro naše občany pracující v zahraničí do 100 kilometrů od státní hranice s tím, že samozřejmě musí prokázat to, že jsou k tomu oprávněni, respektive že tomu tak opravdu je. A ty ostatní výjimky, které jsou obsahem toho mého rozhodnutí. Tolik z mojí strany a jsem připraven odpovědět na vaše otázky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně financí, vicepremiérka paní Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý večer dámy a pánové, a zejména vy, milí spoluobčané, kteří jste u televizních obrazovek. Vím, že tam jste v hojném počtu, protože jste nám psali během celého jednání vlády.

Věřte, že naše rozhodování nebylo vůbec lehké. Není lehké žádné z těch rozhodnutí, ke kterým musela vláda přistoupit, ale děláme to proto, abychom ochránili vaše zdraví, vaše rodiny a prošli jsme touto těžkou zkouškou všichni bez úhony a v pohodě.

A protože těch informací, které dostáváte, převážně negativních, je velké množství, tak alespoň něco trochu pozitivnějšího. Ministerstvo financí připravilo už avizovaný tzv. liberační a stabilizační balíček, který dnes vláda posvětila, a dala mi tedy mandát k tomu, abych využila své kompetence dané paragrafem 260 daňového řádu.

Já to rozhodnutí podepíšu hned zítra a na základě tohoto rozhodnutí prominu veškeré pokuty z pozdního podání daňových přiznání nebo hlášení. Prominu plošně poplatky vyplývající z žádostí, které by byly spojeny s posečkáním nebo prominutím. Prominu příslušenství daně za opožděné podání kontrolního hlášení a příslušenství daně, tzn. úroky, z pozdně zaplacené daně z příjmu.

Co to pro vás znamená? Znamená to, že daňové přiznání na dani z příjmu fyzických osob, ale také právnických osob, to znamená, týká se to fyzických osob, živnostníků a všech podávajících daňové přiznání, ale týká se to také právnických osob, kdy třeba malá s. r. o. podávají daňová přiznání už teď k 1. 4., tak mohou v klidu, bez hrozby jakýchkoliv sankcí podat tato přiznání až k 1. 7. letošního roku, takže získáváte klid doby tří měsíců.

Současně Finanční správa novelizovala pokyn promíjení příslušenství daně, který znovelizovala o nový bod, který souvisí s koronavirem, a bude tam maximálně vstřícná v promíjení příslušenství daní například u daně z přidané hodnoty. Bude tam promíjet až do výše 100 procent pro subjekty slušné, které nemají s Finanční správou, nebo neměly doposud žádné zásadní problémy.

Takže v tomto směru se snažíme skutečně vytvořit vám komfortní prostředí v tom, že se nemusíte obávat, že nestihnete třeba v důsledku toho, že máte klíčové zaměstnance v karanténě, nebo účetní firmy, daňové poradce, tak se nemusíte obávat sankcí způsobených tím, že byste tato podání učinili pozdě, a pokud v individuálních případech, tak bude doplněn nový bod do pokynů příslušenství daně a ten bude platit po dobu delší, nebude platit jenom tři měsíce. Takže skutečně, nebojte se, že by vás toto mělo nějakým způsobem zasáhnout bezprostředně.

Další věc, na které jsem se dohodla s finanční a celní správou: Od 1. 5. se spouští 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. To nelze ze zákona posunout, pro to neexistuje instrument. Nicméně, a nebojte se toho, že si nestihnete vyřídit autentizační údaje, nestihnete si zprovoznit věci, protože třeba protože máte půl firmy v karanténě nebo klíčové lidi nebo jakékoliv jiné okolnosti. Dohodli jsme se s finanční a celní správou, že po dobou tří měsíců od zavedení elektronické evidence tržeb bude jakési toleranční období, kdy nebudou ukládány sankce a kontrolní činnost bude prováděna jakousi edukativní formou.

Samozřejmě v pokynu, který vydáme zítra nebo nejpozději pozítří, zítra podepíšu to příslušné rozhodnutí, tak budete poučeni o všech standartních nástrojích, které doposud Finanční správa má. Ať už je to posečkání daně, promíjení příslušenství daně, požádat, pokud vám nastala teď zálohová povinnost na daň z příjmů, máte splatnost zálohy a máte problémy z hlediska koronaviru, požádejte o prominutí zálohy.

Mám informaci od Finanční správy, že v 98 procentech případů – je skutečně minimální počet případů, kdy by nebyl takové žádosti vyhověno. To znamená téměř ve 100 procentech je vyhovováno. I to jsou všechno standartní nástroje, které dnes znají daňové předpisy, a my vám je znovu připomeneme, abyste je mohli využít.

Dostávám velké množství dotazů poté, co jsem začala pouštět na veřejnost informace o stabilizačním a liberalizačním daňovém balíčku, tak dostávám informace, jak to bude s vrácením přeplatku, protože naopak celá řada fyzických osob podává daňové přiznání 1. 4. a žádá o vrácení přeplatku a nechtějí čekat tři měsíce. Tak to se nebojte, samozřejmě podejte standardně daňově přiznání, požádejte o vrácení přeplatku a ten vám bude ve lhůtě, která je maximálně 30 dnů, ale Finanční správa se to snaží vyřizovat rychleji, vrácen.

Připomínám také to, že vláda se dnes rozhodla, že omezí na veřejných úřadech a orgánech veřejné správy styk s veřejností. V podstatě podatelny budou fungovat dvakrát týdně maximálně tři hodiny, takže už Finanční správa vydala včera tiskovou zprávu, kde apeluje na všechny poplatníky, na všechny daňové subjekty, aby využívaly velkou a pestrou paletu možností podávat tato podání elektronicky. To znamená buď datovou schránkou, nebo se zaručeným elektronickým podpisem, případně to pošlete poštou, pokud nemáte jinou možnost.

Ale pokud se tedy dostavíte na Finanční správu osobně, tak mějte na paměti, že provozní doba Finanční správy je omezena a byla nastavena určitým způsobem, jak je to sděleno v tiskové zprávě, kterou vydalo Generální finanční ředitelství, a nyní to ještě více budeme omezovat, to znamená dvakrát týdně maximálně tři hodiny.

Znova připomínám to, že Finanční správa, a také se do dozvíte na stránkách jak Finanční správy, tak Ministerstva financí, spustila informační linku jednak na všech finančních úřadech a jednak budeme využívat linku, kterou má zřízena oblast elektronické evidence tržeb, kterou už dnes všichni znají, kdo mají zájem, a my ji využijeme.

Tuto linku obsluhují zaměstnanci Finanční správy a budeme ji používat k tomu, abyste se mohli zeptat na detaily ke stabilizačnímu a liberačnímu balíčku. Jinak všechno budu zveřejňovat jak na webu Finanční správy, tak na webu Ministerstva financí, tak na mém facebooku. Takže sledujte tato média, tam budou podrobnosti, a samozřejmě využívejte infolinku, kterou pro tyto účely budeme posilovat. Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý večer, jak víte, 14. 3., čili včera, jsme udělali jedno z nejtvrdších opatření v oblasti tuzemského maloobchodu a služeb v historii, a to tím, že jsme zakázali prodej a provoz maloobchodních provozoven a provozoven v oblasti služeb s výjimkou několika jasně vydefinovaných oblastí. Zejména se jednalo o potraviny, drogerii, lékárny, oční optiku a podobně.

Po dobu celého víkendu jsme velmi intenzivně jednali se zástupci podnikatelských svazů, komor a asociací a precizovali jsme upřesnění toho, čeho se to bude i nadále týkat. Něco jsme přidali, něco jsme ubrali, přičemž náš hlavní zájem byl, abychom udrželi dopravní infrastrukturu, energetickou infrastrukturu, průmyslovou infrastrukturu a abychom udrželi chod klíčových živností.

Znamená to, že se nařizuje, že se tento zákaz nebude nadále vztahovat na následující oblasti: opravy silničních vozidel, pokud tam nebude víc než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům. Dále provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek. To jsme museli upřesnit Lázeňská zařízení, pokud v nich budou poskytovány pouze lázeňské služby, které jsou hrazené, a to alespoň z části, z veřejného zdravotního pojišťování, provozování pohřební služby a květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, výdej a prodej zdravotnických prostředků.

Současné nařizujeme, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění následujících podmínek: Je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a současné prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny. Současně se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a těchto provozovatelů se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Uvedu příklad: Jedná se například o stanice technické kontroly, na které se to tedy nevztahuje. I o tom byly velké diskuse.

Současně se nicméně zakazuje a zpřísňuje již přijaté opatření, a to tak, že se zakazuje prodej ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu 2.7 a školských ubytovacích zařízeních.

Současně se zakazuj provoz autoškol. Dále se zakazuje provoz taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny, nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby. Současně se zakazuje provoz samoobslužných, pouze samoobslužných prádelen a čistíren. Současně se zakazuje přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů. Vysvětlím: Běžný spotřebitel tam nemůže nakupovat, nicméně živnostník a ten, který potřebuje nakupovat v těchto marketech a v těchto hobbymarketech pro činnost své další živnosti, jako jsou třeba instalatéři, jako jsou truhláři atd., tak tam mohou nakoupit.

Současně se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřních i venkovních sportovišť. A současně se ruší modré zóny v rámci obcí.

Zrušuje se nicméně jeden z bodů toho předcházejícího usnesení vlády, a to jsou elektroprodejny. Přeloženo do češtiny: elektroprodejny tak, jak byly původně navrženy, budou mít zakázán prodej, pokud pochopitelně se nebude prodávat drobné elektro v rámci například supermarketů, kde to bude doplňková aktivita.

Současně mi dovolte sdělit dvě pozitivní zprávy, a to že program Českomoravské záruční a rozvojové banky, klíčový program pro podporu podnikatelů, byl uspíšen, a nebude tedy od začátku dubna, ale již od zítřka. Alokuje se v něm v první fázi 600 milionů korun a okamžitě se začínají poskytovat bezúročné úvěry s odkladem na jeden rok a se splátkami další až dva roky. To znamená, že až na tři roky se dávají bezúročné peníze, pochopitelně pro firmy, které jsou postiženy koronavirem.

Současně jsme připraveni do ní navyšovat další zdroje a současně jsme okamžitě zahájili přesun zdrojů z operačních programů Evropské unie do programů, které budou právě sloužit na podporu podnikatelů postižených koronavirem. Čili z operačních programů, které byly určeny původně pro jiné účely, a to v řádu jednotek miliard korun s cílem zaktivovat zdroje z komerčních bank tak, aby byly dostatečně dobře zaručeny a okamžitě mohly být čerpány z řady malých a středních firem prostřednictví Českomoravské záruční a rozvojové banky. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý večer, dámy a pánové, i za mě. Já jsem rád, že vláda přijala tato opatření a ještě bude rozhodovat o dalších, které jsem navrhl, protože ta epidemiologická situace samozřejmě má určitý vývoj. My v tuto chvíli máme v České republice potvrzeno 293 pozitivních pacientů vyšetřených na přítomnost koronaviru, a nárůst tedy za dnešek je 33 procent pacientů.

To je poměrně stále dynamický nárůst, byť včera byl vyšší procentuálně, ale vidíme, že ta situace se nějakým způsobem vyvíjí a vláda na to adekvátně reaguje tak, abychom skutečně maximálně zamezili kontaktu osob a expozici teda na vzájemné ve vztahu k nákaze koronavirem a nemoci COVID-19.

Myslím, že je to zcela adekvátní. My jako Ministerstvo zdravotnictví jsme navrhovali určitá usnesení, které vláda schválila. Jednak se to týká nařízení uložení pracovní povinnosti žákům a studentům 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol a také nelékařským zdravotnickým pracovníkům, což jsou všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotničtí záchranáři, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a praktická sestra na středních zdravotnických školách.

Uložili jsme těmto profesím pracovní povinnost, což umožňuje současný stav, s tím, že tato pracovní povinnost se bude vztahovat jednak na orgány ochrany veřejného zdraví, což jsou zejména krajské hygienické stanice, které potřebují posílit. A už dnes, a jsem a to rád, se řada studentů přihlásila dobrovolně k této činnosti a pomáhá krajským hygienickým stanicím, které jsou v tuto chvíli skutečně těmi nejdůležitějšími a potřebují maximálně posílit.

Dále se vztahuje na poskytovatele zdravotnické záchranné služby, to znamená na 14 krajských zdravotnických záchranných služeb, a poté také na poskytovatele zdravotních služeb akutní lůžkové péče vyjmenované v tom daném usnesení. Jsou to klíčové nemocnice, nakonec 17 nemocnic v České republice, které jsou skutečně těmi páteřními, jsou v nich infekční oddělení a starají se o pacienty a potřebujeme, aby byly funkční pro naše zdravotnictví. Takže v tomto směru toto usnesení vlády bylo schváleno.

Vláda dále schválila návrh usnesení, kterým se zakazuje, s účinnosti od 16. března 2020 od půlnoci všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona číslo 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona číslo 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání k výkonu nelékařských zdravotnických povolání čerpání dovolené po dobu nouzového stavu tak, aby po tuto dobu, která je pro nás skutečně zásadní, byla zdravotní péče zajištěna u jednotlivých poskytovatelů. To znamená: Vztahuje se to jak na lékařské profese, tak na nelékaře. Takže tato dvě usnesení byla schválena.

Dále jsem velmi rád, že vláda schválila i podporu krajských hygienických stanic, finanční podporu, protože jak jsem o tom hovořil, krajské hygienické stanice jsou teď jedny z nejvytíženějších v České republice, pracují prakticky nonstop, 24 hodin, 7 dní v týdnu, o víkendech. Trasují stále kontakty. Nevzdáváme to trasování. Kolegové z hygienických stanic na tom pracují a já jsem rád, že vláda schválila i určitou finanční podporu, abychom mohli dát těmto hygienickým stanicím určitou finanční injekci a podpořili zaměstnance, kteří to teď skutečně nemají vůbec jednoduché. Takže tolik k tomu.

Ještě jedna věc: Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví stále nakupuje ochranné prostředky a postupně je distribuujeme – dnes 10 000, zítra to bude 50 000 respirátorů a v příštím týdnu to budou další stovky tisíc respirátorů, které máme nyní objednány – tak vláda schválila navýšení rámce do celkové výše 1,5 miliardy korun právě na nákupy těchto ochranných prostředků, které nutně potřebujeme, a děkuji Ministerstvu financí v tomto za vstřícnost.

Děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý večer, my jsme samozřejmě přistupovali k tomu problému tak, abychom co možná nejlépe omezili kontakt osob. Proto ta opatření, která jsou poměrně závažná. Na druhou stranu ta opatření jsou ještě limitována tím, abychom udrželi chod státu, protože úplně hermetické zavření není v tuto chvíli na místě.

My jsme kromě těchto opatření, která tady byla popsána velice detailně, řešili otázku zdravotního systému tak, aby byl přichystán na případný nápor pacientů. Zítra definitivně rozhodneme o tom, jak by celý ten model měl vypadat, včetně toho, že chceme vyprofilovat dvě nemocnice, aby se staly monoprofilovými právě pro léčbu tohoto onemocnění.

Personální posílení už tady bylo zmíněno. Kromě toho bych chtěl zmínit ještě jednu věc: V tuto chvíli dramaticky narostla kapacita vyšetřování, která je v tuto chvíli na stropu, a proto bych chtěl požádat veřejnost, aby dva dny měla určitou shovívavost. A ono je to i žádoucí, protože v tuto chvíli tam dochází řada osob, které nemají žádné klinické příznaky. To znamená, u nich nejenže nehrozí žádné prodlevy, ale zbytečně ten systém zatěžují a nedostane se na osoby, které to vyšetření potřebují mnohem více, protože mají klinické příznaky.

Ta čekací doba v tuto chvíli je taková, že nepochybně potřebujeme zvýšit kapacitu. Došlo k dohodě s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a s Akademií věd, takže bychom v tomto týdnu měli nastartovat vyšetřování na podstatně vyšších počtech, to znamená na zhruba čtyřech tisících vzorcích jenom v tomto systému. Plus samozřejmě kapacita zbývajících laboratoří, které máme k dispozici. Následně by ve středu měly být k dispozici ty rychlé testy, kterými bychom chtěli právě u případů, které už mají klinické příznaky, potvrdit, či vyvrátit toto onemocnění. To znamená, že je tu snaha, aby ta kapacita byla dostatečně vysoká, abychom byli schopni opravdu protestovat všechny, kteří to potřebují.

Děkuji.