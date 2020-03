Velké US banky zastavily zpětné nákupy svých akcií kvůli koronaviru. Jde o desítky miliard dolarů

Bank Buybacks Dividends Market Cap Bank of America $30.90 $6.85 $269.60 BNY Mellon $3.94 $1.18 $41.70 Capital One $2.20 $0.75 $42.00 Citigroup $17.10 $4.71 $157.90 Goldman Sachs $7.00 $1.83 $72.80 JPMorgan $29.40 $11.68 $355.50 Morgan Stanley $6.00 $2.35 $72.90 State Street $2.00 $0.77 $20.70 US Bancorp $3.00 $2.67 $82.60 Wells Fargo $23.10 $9.17 $210.70 Total $124.64 $41.96 $1,326.40

Podle agenturních zpráv se velké US banky rozhodly, že až do konce 2Q tohoto roku zastavují zpětné odkupy vlastních akcií Opatření se týká sdružení Financial Services Forum, ve kterém jsou mimo jiné banky JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup Morgan Stanley , Wels Fargo, Goldman Sachs a další.V polovině minulého roku mělo 10 největších amerických bank schváleny zpětné odkupy pro následujících 12 měsíců v celkovém rozsahu cca 125 mld. USD . Při tehdejší tržní kapitalizaci na úrovni 1,326 biliónu USD to odpovídalo cca 9,4% veřejně obchodovatelných akcií