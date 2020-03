Americký Fed snížil sazby na nulu a představil QE4 v rozsahu 700 mld. USD

Americký Fed kvůli koronavirové nákaze mimořádně rozhodl, že snižuje hlavní úrokové sazby na nulu (pokles o celé 1%) a spustí program nákupu aktiv QE v celkovém rozsahu 700 mld. USD Kvůli problematickému vývoji finančních trhů Fed snižuje podstatným způsobem o 125 bodů na výsledných 0,25% mimořádnou zápůjční linku pro komerční banky a prodlužuje maximální dobu zápůjček až na 90 dnů. Fed zároveň snížil požadavky pro míru rezerv pro tisíce komerčních bank na faktickou nulu. Fed také oznámil, že spolu s Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB a Swiss National Bank podnikne společnou akci na podpoření dolarové likvidity v globálním celosvětovém měřítku. Využije pro to již existující dolarové swapové instrumenty. Banky sníží sazby a prodlouží splatnosti na těchto instrumentech.QE 4 počítá s využitím 500 mld. USD pro nákup US Treasuries (vládní dluhopisy ) a zbylých 200 mld. USD pro nákup hypotékami zajištěných cenných papírů.Proti zavedení mimořádných opatření v rámce měnového výboru hlasovala pouze šéfka Cleveland Fedu Lorata Mester. Fed také v doprovodném prohlášení uvedl, že je připraven využít všech dostupných možností pro zajištění stability systému a zajištění jeho cílů ohledně maximální možné zaměstnanosti a stability cen. Fed také uvedl, že dnešní mimořádné dnešní rozhodnutí nahrazuje nejbližší plánované zasedání měnového výboru, které mělo proběhnout v následujícím týdnu.Krok Fedu dosáhl doposud nevídaného, když jej pozitivně ohodnotil i prezident Trump , který byl až doposud k postupu Fedu vesměs jen velmi kritický. Podle Trumpa je třeba Fedu pogratulovat a věří, že trhy budou z tohoto kroku velmi vzrušené.