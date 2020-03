Moravskoslezský: Respirátorů je málo, praktičtí lékaři dostanou alespoň roušky z USA

„Není to naše vina, nemáme co rozdělit. Měli jsme dobrou vůli, ale Ministerstvo zdravotnictví dodalo mnohem méně respirátorů, než jsme čekali. Věříme, že slíbené respirátory ze Státních hmotných rezerv nakonec přece jen v příštím týdnu dorazí. A pak další desítky tisíc ochranných osobních pomůcek přislíbených Ministerstvem zdravotnictví. Museli jsme v daný okamžik dát přednost nemocnicím a záchranářům, kteří jsou v první linii a nejvíce ohroženi nákazou. Musíme dělat vše pro to, abychom je primárně ochránili, protože pak by se o nás neměl kdo starat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že jakmile kraj obdrží další zásilku respirátorů z Ministerstva zdravotnictví, okamžitě je bude posílat dalším poskytovatelům zdravotnických služeb.

Zdůraznil, že v průběhu neděle bylo rozděleno také 23 tisíc ústenek pobytovým a terénním sociálním službám.

„Praktičtí lékaři pro dospělé a ordinace pro děti a dorost se v tuto chvíli mohou obrátit na svá okresní sdružení, které ve spolupráci se společností Avenier zahájilo distribuci 20 tisíc roušek. Tyto roušky byly přivezeny z USA, darovala je společnost SOTIO. Jsou určeny pro primární péči. Děláme maximum pro to, abychom pro praktiky získali také respirátory,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.