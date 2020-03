FT: Až dominantní hráči uvězní spotřebitele ve svých sítích

FTAlphaville poukazuje na novou studii z dílny amerického Fedu. Ta se zabývá deflačním efektem, který mají mít chytré mobilní telefony. Tento efekt jde přitom za hranice možných nepřesností ve statistikách a pramení z toho, kolik dat jsou tyto telefony schopné zpracovat.



Studie „The Increasing Deflationary Influence of Consumer Digital Access Services“ se zaměřuje na to, kolik dat nyní využívají spotřebitelé v USA a jakou kvalitu služeb jim přináší mobilní operátoři. Tito zákazníci platí podle studie za datové služby, internet a kabelové služby asi 2 % svého celkového rozpočtu. „Rozvoj v této oblasti znamená, že reálné ceny klesly mezi lety 1988–2018 o 12 %,“ interpretuje FTAlphaville závěry studie. Ta obsahuje i následující grafy s počtem uživatelů, časem stráveným na mobilním telefonu a daty za hodinu:





„Pokud podělíme celkové výdaje na chytré telefony objemem využívaných dat, náklady na chytré telefony klesly mezi lety 2007 – 2018 o neuvěřitelných 50 %,“ píše FTAlphaville. Ona studie je podle portálu pozoruhodná zejména proto, že poukazuje na „digitálně nerozvinuté země typu Německa , které nevyužívají obrovskou příležitost nabídnout svým občanům velké úspory“.FTAlphaville ale dodává, že tato studie nebere v úvahu to, že pro firmy stojící za sociálními sítěmi mají zase hodnotu data, která jim lidé poskytují svou návštěvou sítí a aktivitou na nich. Studie tak v souvislosti se zmíněnou deflací tvrdí, že každý spotřebitel v USA obdržel mezi lety 2004–2017 finanční „dárek“ v celkové výši 30 000 dolarů . Jenomže pokud bychom vzali do úvahy hodnotu dat poskytnutých zadarmo firmám, tato částka by byla nižší.„Autoři studie jsou přesvědčeni, že ceny budou dále klesat s tím, jak bude pokračovat vlna inovace včetně 5G,“ píše FTAlphaville. A dodává, že je například složité rozpoznat, jak se mění cena iPhonu v důsledku inovací na straně jedné a v důsledku tržní síly Applu na straně druhé. Ceny za digitální služby tak nyní mohou klesat, ale to nemusí trvat i v době, kdy „dominantní hráči uvězní spotřebitele ve svých sítích“.Zdroj: FTAlpvaille, Fed