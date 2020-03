Koronavirus: OČR, karanténa, home office – na co mají zaměstnanci právo?

Aktuální epidemiologická situace je vážná. Česká republika vyhlásila nouzový stav na zastavení nebo alespoň zpomalení šíření nemoci. Koronavirus přivedl velký počet lidí do velice složité situace. Zvláště se to týká rodin, které musí znenadání řešit péči o děti a s tím související dočasně snížený příjem. Nabízí se řešení typu - ošetřovné (OČR) či home office.

Ani zaměstnavatelé a OSVČ to nemají jednoduché, pro mnoho z nich je to naprosto likvidační. Zvlášť, když se dá těžko odhadnout, na jak dlouho bude ČR nucena přijmout tato omezující opatření, případně zda nedojde ještě k jejich dalšímu zpřísnění. Hodně zaměstnavatelů přemlouvá své zaměstnance k neplacenému volnu, nemocenské nebo k vybrání celé dovolené. Jak se v této nepříjemné době v práci bránit? Co vám zaměstnavatel může a co naopak nesmí nařídit? Pojďme se podívat na nejčastější nejasnosti a dotazy zoufalých zaměstnanců, které kolují na internetu a sociálních sítích…

Rychle se množící dotazy řeší, co říká pracovní právo o nárocích a povinnostech zaměstnavatele v kontextu s epidemií koronaviru. Mají zaměstnavatelé povinnost postarat se o ochranu zdraví svých pracovníků při práci? Měli by zajistit doporučená bezpečnostní opatření tak, aby předešli případnému riziku?

Komu vzniká nárok na ošetřovné (OČR)?

(Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění)

V souvislosti s uzavřením škol, jejichž výuka je přerušena celoplošně už celý týden, rodiče i jejich zaměstnavatelé řeší, co mohou dělat, pokud musí s dětmi zůstat doma a co bude následovat po vypršení 9 dnů ošetřovného.

§ 39 Nárok na ošetřovné má každý účastník nemocenského pojištění (vyjma živnostníků). U zaměstnanců vzniká ze zákona tato povinnost počátkem prvního dne nástupu do zaměstnání a skončením zaměstnaneckého poměru zaniká. Hrazení nemocenského pojištění je povinné a za zaměstnance je platí zaměstnavatel. O nutnosti či potřebě ošetřování dítěte rozhoduje jeho ošetřující lékař (např. pediatr) a následně vystaví tzv. Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho poté předá svému zaměstnavateli, ten pak pošle veškeré podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. V případě uzavření škol potvrzení vystavuje sama škola.

Jak se ošetřovné vypočítává? Základem pro výpočet je denní vyměřovací základ (dvz), nebo-li průměrný denní příjem za rozhodné období, tedy za posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla tato potřebná péče. Vyměřovací základ je na základě zákona o nemocenském pojištění dále redukován prostřednictvím tří redukčních hranic. Výše ošetřovného činí 60 % z této částky.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 dní pro dítě do 10 let, u samoživitelů je to 16 dní pro dítě mladší 16 let. Rodiče se mohou v této době jednou v ošetřování vystřídat. Dávku vyplácí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž obdrží podklady.

V pondělí 16. 3. 2020 plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání vlády představit návrh zákona, aby se doba ošetřovného prodloužila na dobu, po kterou budou školy uzavřeny. Zákon by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze. Ošetřovné by se mělo rozšířit na děti až do 15 let věku a čerpat by jej mohli i OSVČ.

Na co má zaměstnanec nárok při karanténě?

(Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)

Karanténa se týká všech lidí, kteří se v posledních dnech vrátili z rizikových oblastí, byli v kontaktu s osobami, u nichž se koronavirus potvrdil, nebo jej mají přímo oni sami, avšak není nutné, aby byli v nemocnici. Lidé, kterým byla karanténa hygieniky nařízena, musí zůstat doma, nechodit do práce, školy ani jiných veřejných míst. Dále nemohou využívat hromadnou dopravu ani taxy, nesmí chodit sami na nákup, v případě dovážky jídla či dalších věcí do domu tuto informaci musí uvést k objednávce. Doma je nutné se izolovat od ostatních členů v domácnosti, s lékařem komunikovat telefonicky a dodržovat zvýšenou hygienu.

Jestliže je vám tedy nařízena karanténa, jedná se o osobní překážku na straně zaměstnance. Zaměstnanec má v takové situaci nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 procent průměrného výdělku, a to po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény, pokud by karanténa nebo nemoc zaměstnance trvala déle, od 15. kalendářního dne má nárok na vyplácení nemocenského pojištění Českou správou sociálního zabezpečení.

Překážky na straně zaměstnavatele

Pokud je to možné, zaměstnanec může pracovat z domova nebo si vzít dovolenou. Při práci z domova, tzv. home office zaměstnanci náleží mzda či plat v plné výši. Home office může zamětsnanec vykonávat i při karanténě, pokud se cítí dobře a zaměstnavatel mu to umožní.

V některých případech s ohledem na charakter práce, tak výkon práce z domova u zaměstnance není možný, nebo zaměstnanec s prací z domova nesouhlasí. Jestliže zaměstnanci nebyla nařízena karanténa ani není v dočasné pracovní neschopnosti, jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud ale zaměstnavateli klesnou tržby a poptávka po jeho výrobcích či službách, pracovní právo dává možnost zaměstnavateli uplatnit vůči svým zaměstnancům režim tzv. částečné nezaměstnanosti. Zaměstnancům pak náleží minimálně 60 % průměrného výdělku.

Dovolená nařízená zaměstnavatelem

Zaměstnavatelé také mohou lidem nařídit čerpání dovolené. Při splnění všech podmínek může zaměstnavatel svým zaměstnancům nařídit i celou dovolenou. Určenou dobu čerpání dovolené je ale zaměstnavatel povinen podle Zákoníku práce oznámit zaměstnanci písemně a nejméně 14 dnů předem. V opačném případě nemusí zaměstnanec na nařízenou dovolenou přistoupit.

Pro aktuální videa z oblasti práce, personalistiky a marketingu odebírejte kanál Orange Academy.

Vyplatí se to!

Autorka: Zuzana Klímová, garantka rekvalifikačního kurzu Online marketing, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně.

https://orangeacademy.cz/kurzy-marketingu/rekvalifikacni-kurz-online-marketing