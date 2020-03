Benzín i nafta v Česku rychle zlevňují, koruna je nejslabší od roku 2017 a americké burzy za sebou mají nejdivočejší týden za více než 90 let. Za to vše může koronavirus

Ceny pohonných hmot v Česku rychle klesají. Přitom přes sebou mají další propad. Benzín Natural 95 se včera u českých čerpacích stanic prodával průměrně za 30,61 koruny za litr, nejlevněji od loňského března. Za uplynulý týden zlevnil litr benzín o takřka 70 haléřů. V podobném rozsahu zlevnil také litr nafty, který se nyní prodává průměrně za 30,18 korun, tedy nejlevněji od dubna 2018.

V nadcházejícím týdnu klesne průměrná cena jak benzínu, tak nafty poprvé od léta 2017 pod úroveň třiceti korun za litr. Čerpací stanice v ČR totiž ve svých cenících dosud plně nezohlednily prudký pád cen ropy, k němuž došlo se začátkem obchodování v uplynulém týdnu. O minulém víkendu totiž Saúdská Arábie v kontextu vývoje kolem koronaviru zahájila agresivní cenovou válku, namířenou zejména proti Rusku. Rijád zaplaví světový trh ropou, takže v důsledku v pondělí klesla cena ropy nejstrměji od začátku války v Perském zálivu roku 1991.

Pokles cen pohonných hmot v ČR však nebude zcela odpovídat prudkému zlevnění ropy, která se před víkendem prodávala o zhruba patnáct dolarů na barel levněji než ještě na začátku března. Citelně totiž oslabuje také česká měna. Skutečnost, že koruna vůči dolaru výrazně ztrácí, znamená, že za jiných stejných okolností stoupá korunová cena barelu ropy, takže v reálu vzniká tlak, který pokles cen pohonných hmot v ČR tlumí.

Koruna před víkendem znehodnotila na své několikaleté minimum jak vůči dolaru, tak vůči euru. Kurs koruny k euru se dostal až na 26,38, což znamená, že česká měna vůči té evropské byla nejslabší od 1. června 2017. Kurs koruny k dolaru se dostal až na 23,82, takže, že česká měna vůči té americké byla nejslabší dokonce od 30. května 2017. Na přelomu května a června byl ještě kurs koruny citelně ovlivněn intervenčním režimem České národní banky, který skončil v dubnu 2017. Lze tedy říci, že před víkendem koruna znehodnotila na svoji nejslabší úroveň vůči euru i dolaru od doby intervenčního režimu, resp. od doby, kdy jeho efekt ještě citelně dozníval. O víkendu se s měnami na světových trzích neobchoduje, a ani a s ropou ne.

Česká měna v pátek oslabila během extrémně turbulentního dne na světových trzích. Závěrečný den hororového obchodování minulého týdne přinesl burziánům jistou úlevu. Jak v USA, tak v EU se do situaci konečně výrazně vložily vlády a svými krizovými opatřeními se jim podařilo utlumit paniku.

Dow Jonesův index třiceti z nejvýznamnějších amerických akciových titulů v pátek zhodnotil o 9,36 procenta. Přitom den předtím ztratil 9,99 procenta. Poprvé od roku 1931 tak americké akcie vykázaly devítiprocentní pohyb, dolů a nahoru, ve dvou po době jdoucích obchodních dnech. Lze tedy konstatovat, že americké trhy byly v závěru minulého týdne nejrozkolísanější za posledních takřka 90 let. Více než devítiprocentní pohyb nejprve ve čtvrtek dolů a pak v pátek nahoru vykázal také širší index amerických akcií, Standard and Poor ’s 500. Poprvé od roku 1929 se každý obchodní den minulého týdne tento index pohyboval ať už nahoru či dolu minimálně od čtyři procenta. Z tohoto hlediska byly americké akcie v minulém týdnu dokonce nejrozkolísanější za posledních více než 90 let.

Ukazatel Standard and Poor ’s 500 v pátek kompenzoval takřka 90 procent své ztráty z předchozího dne, během jediného dne takto výrazně poskočil nahoru naposledy v říjnu 2008. Stalo se tak v závěru včerejšího obchodování, takže za celý včerejšek přidal 9,2 procenta. Americký prezident totiž večer středoevropského času vyhlásil celonárodní stav nouze a připojil k dalším světovým lídrům se závazkem učinit vše, co bude možné, aby ochránil ekonomiku před ničivými důsledky šíření koronavirové nákazy a souvisejícími opatřeními.