Informační a finanční podpora. Klíčová pro podnikatele i v souvislosti s koronavirem. MPO ji intenzivně řeší

Publikováno: 14.3. 2020 Autor: Odbor komunikace



Na víc než 2 200 dotazů v sobotu odpověděla speciální informační linka ministerstva průmyslu a obchodu na telefonním čísle 224 854 444. MPO ji operativně spustilo v souvislosti s uzavřením obchodů, restaurací a heren, o němž na základě vývoje pandemie koronaviru v noci z pátku na sobotu rozhodla vláda. Na informační linku volali zejména podnikatelé a živnostníci s dotazy ohledně toho, na koho přesně se vládní usnesení vztahuje, zda a jak stát finančně pomůže aj. Nejčastější otázky a odpovědi resort průběžně zveřejňuje na portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz. Se zástupci zaměstnavatelů MPO rovněž intenzivně řeší důvodné výjimky v usnesení a také finanční podporu.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se dá podpora podnikatelů vnímat v několika krocích. Ta, která řeší tzv. 1. náraz. Zde už MPO ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravilo bezúročné půjčky s odkladem splátek, na které je v současné době vyčleněno 600 milionů korun. Dále jde o odložení daní, které už spolu s dočasnými změnami v pokutách oznámilo ministerstvo financí. Funguje také pracovní skupina k ošetřovnému, u něhož příští týden končí doba, po kterou ho zaměstnanci, kteří se kvůli uzavřeným školám starají o dítě, mohou dostávat. Navíc živnostníci ošetřovné podle zákona nedostávají vůbec. U této pomoci by se mohlo jednat o produkt, který naváže na dříve zmiňovaný Úvěr COVID od ČMZRB a dávky, které vyplácí stát. Současně MPO řeší dostatek peněz na nastartování celého podnikatelského segmentu, konkrétně přealokaci evropských operačních programů. Mohlo by se jednat o čtyři miliardy korun. Ty by se podle vicepremiéra Havlíčka použily tak, že se zapojením komerčních bank by podnikatelé mohli mít k dispozici kolem 40 miliard korun.

Počet pacientů nakažených koronavirem během soboty stoupl na 189, což je 39 více nemocných lidí než bylo dnes ráno. Jde o nejvyšší denní nárůst od 1. března, kdy se objevily první potvrzené případy nákazy koronavirem. Vláda už v noci z pátku na sobotu přijala nejnáročnější opatření v obchodě v historii České republiky - uzavřela všechny obchody kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic aj., rovněž restaurace a herny. Na MPO se hned ráno uskutečnilo jednání s představiteli Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Konfederace zaměstnavatelských svazů, Svazu obchodu a cestovního ruchu či Asociace cestovního ruchu. K němu se před polednem připojil premiér, strategické věci poté rovněž v budově na pražském Františku řešili Andrej Babiš a Karel Havlíček také s ministryní financí Alenou Schillerovou, ministrem vnitra Janem Hamáčkem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. V současné době se předpokládá, že se vláda znovu sejde v neděli v 16:00 hodin ve Strakově akademii.

Od čtvrtka v ČR platí nouzový stav, mimo jiné byly zrušeny kulturní i sportovní akce, omezena doprava, až na výjimky bude zakázán vstup do Česka všem cizinců a Čechům cestovat kamkoliv do zahraničí aj. Na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/ je k dispozici informační rozcestník. Stát mimo jiné průběžně řeší respirátory, ty uvolněné ze Státních hmotných rezerv začne v neděli rozvážet. Vypravit by se také měly dva letouny do Číny pro 100 000 rychlotestů na nový koronavirus. Navýšit by se rovněž měla výroba dezinfekčních prostředků, jednak dodávkou od firem a také tím, že se MPO stane licenčním úřadem pro chemické firmy, kterým bude dodávat zásoby surovin, například lihu, pro zpracování dalších dezinfekčních prostředků.

Průběžně aktualizované nejčastější otázky a odpovědi jsou k dispozici na podnikatelském portálu https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/.