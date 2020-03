Přehledně: Jak aktuálně funguje Masarykova univerzita Brno

Česká republika se dnes probudila do zpřísněných opatření vlády, další týkající se zejména cestování a pohybu cizinců budou nabíhat z neděle na pondělí. A co se aktuálně děje na Masarykově univerzitě? Všechna opatření a doporučení v nejaktuálnější podobě týkající se celé školy najdete vždy na webu muni.cz/koronavirus, vyplatí se ale sledovat i zpřesnění, která vydávají jednotlivé fakulty a také sledovat svou univerzitní e-mailovou schránku nebo vývěsku v Informačním systému MU.

Přehledně to nejpodstatnější

- Kontaktní výuka je zrušená do 13. dubna, dál ale probíhá výuka distanční formou s využitím dálkové komunikace. Opatření směřují k omezení fyzického kontaktu, doporučuje se i individuálně konzultovat a zkoušet s využitím dálkových metod, například s pomocí MS Teams. Obecné tipy najdete v článku: Práce a studium z domova? Máme tipy na služby a aplikace

- Studenti, kteří chodí někam na stáž nebo na praxi, v tom můžou po domluvě s tím, kdo ji poskytuje, nadále pokračovat. Zrušení výuky se praxí netýká.

- Děkani jednotlivých fakult a garanti jednotlivých předmětů postupně přistupují k posouvání některých termínů odevzdávání prací, zkoušek a podobně. Nejlepší je se informovat na webech fakult a kateder, sledovat e-mailovou schránku, případně se ozvat vedoucím svých prací a podobně. Na místě je v tuto chvíli hlavně trpělivost, situace se rychle mění. Určitě není potřeba mít strach, že by nebylo dost času na splnění povinností. Zároveň je potřeba ale normálně plnit ty studijní povinnosti, které nejsou v tuto chvíli blokované omezením osobního kontaktu.

- Studenti bydlící na kolejích na nich v tuto chvíli můžou normálně zůstávat. Stejně tak jsou dál v provozu univerzitní menzy a bufety provozované Správou kolejí a menzy MU (s výjimkou provozů v kampusu, kde je jen pro zaměstnance otevřený bufet U Knihovny), ale je potřeba si jídlo objednat dopředu online a menzy nejsou přístupné veřejnosti. Situace se však může ještě měnit a je také upravená otevírací doba. Vyplatí se sledovat web skm.muni.cz/menza.

- Studenti, a týká se to zejména doktorandů, kteří mají nějaký pracovní poměr na MUNI, můžou stejně jako zaměstnanci běžně chodit do práce. V nezbytných případech si zaměstnanci můžou s nadřízenými domluvit home office nebo čerpání dovolené. Jen zaměstnanci nad 70 let a těhotné ženy mají zůstat doma všichni.

- S tím souvisí, že všechny budovy Masarykovy univerzity jsou pro veřejnost a studenty zavřené. Studenti budou vpuštění jen v případě, že mají povolení v souvislosti s nějakou individuální konzultací, zkouškou, přístupem do knihovny a podobně. Preferovaná je ale dálková komunikace.

- Pokud máte prostor a chcete se zapojit do řešení výjimečné celospolečenské situace, zaregistrujte se do univerzitní Databáze dobrovolníků - najdeme vám smysluplné uplatnění.

Pokud s čímkoliv tápete, sledujte web muni.cz/koronavirus. Pokud ani tam nenajdete odpověď, můžete napsat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..