Víkendář: Já si nemohu dovolit zůstat doma

Shane Stephen pracuje pro rozvážkovou společnost Deliveroo a jeho obranou proti koronaviru je to, že při jízdě na svém kole přetáhne přes ústa šálu. Píše o něm The Guardian s tím, že lidé, jako je on, mohou pomáhat těm, kteří zůstali v domácí karanténě. A lidé jako on si také mohou jen těžko dovolit nepracovat. Ti, kteří jsou součástí takzvané gig ekonomiky, totiž nemají nárok na nemocenskou v případě, že sami musí zůstat doma.



„Jestli něco chytím, jsme až po uši v problémech. Ti, kteří pracují v gig ekonomice, si nemohou dovolit být nemocní. Na mém bankovním účtu jsou bez přehánění asi čtyři libry,“ řekl Stephen novinářům. Ti podotýkají, že podobných lidí, kteří pracují na základě kontraktů v této nově se rozvíjející části ekonomiky, jsou desetitisíce a ve Velké Británii nemají nárok na nemocenskou. Nezískají také nic ze slibu premiéra Borise Johnsona, na jehož základě by měla být uvolněna pravidla pro vyplácení nemocenské.





The Guardian tak poukazuje na to, že tito lidé na jedné straně nemají k dispozici podobnou ekonomickou ochranu jako jiní. A na straně druhé mohou být zejména oni využíváni těmi, kteří skončí uzavřeni v domácnostech v době, „kdy virus dosáhne svého vrcholu.“ „Podle některých analytiků se může objem dodávek zboží do domu zdvojnásobit v případě, že lidé budou pracovat z domova a budou se muset vyhýbat místům, kde by se jich mohlo shromáždit více,“ píše The Guardian.Odbory, které reprezentují zaměstnance v gig ekonomice , se podle novinářů obávají, že tito lidé budou pracovat dál i v případě, že se nakazí koronavirem . Čistě proto, že „musí zaplatit za jídlo a bydlení “. Pak ale přijdou do kontaktu se zdravými lidmi a budou virus dál šířit. Což by „šlo proti všemu, čeho se vláda nyní snaží dosáhnout“. Například společnost Hermes toto nebezpečí pochopila a na základě dohody s odbory zavedla nemocenskou pro případ, že by kurýři zůstali doma. Jenže podle odborové organizace GMB jde doposud o jedinou firmu, která tak učinila.The Guardian dodává, že kurýři a řidiči „dělají, co mohou, aby omezili možnost nákazy“. Poté, co doručí zboží, si tak například dezinfikují ruce. Jeden z nich, který chtěl zůstat v anonymitě, ovšem pro the Guardian uvedl, že se snaží dělat, co může, ale že v případě onemocnění bude pracovat dál. Nejde mu přitom podle jeho slov o něj samotného, ale o jeho děti, které nemůže nechat hladovět ani v případě, že by onemocněl koronavirem . Zachová se tak stejně, jako to dělá, když chytne chřipku.Podle některých názorů by lidem bez nemocenské mohli pomoci vládní půjčky , ale odbory podobné návrhy kritizují. Lidé, kteří onemocní, podle nich nemohou čekat několik týdnů na schválení půjčky , protože žijí z ruky do úst. A pokud budou v izolaci, nemohou ani projít schvalovacím procesem, který s půjčkou souvisí. The Guardian uzavírá vše s tím, že firmy samotné by se měly starat o bezpečí těch, kdo pro ně pracují. A pokud tak neučiní, měla by zakročit vláda.Zdroj: The Guardian

Ilustrační obrázek: Pixabay