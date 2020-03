Ochranné pomůcky chybí lékařům i nemocnicím. Někde se chrání sami

Milion čtyři sta tisíc respirátorů objednalo ministerstvo zdravotnictví. Vláda uvolnila na nákup 500 milionů korun z rezervy státního rozpočtu. Se zoufalým nedostatkem pomůcek se potýkají jak nemocnice, tak lékaři.

Avizovaných 60 tisíc respirátorů putuje do nemocnic. Na další zařízení by se mělo dostat v následujících týdnech. Lékaři, nemocniční personál nebo zubaři - všichni tvoří první linii, tedy ty, kteří přichází s pacienty do přímého kontaktu.

S akutním nedostatkem ochranných pomůcek se potýká třeba ordinace v pražských Dejvicích - pro čtyři zdravotníky má respirátory dva, a to ještě z vlastních zásob. Pacienty tak vyšetřují i po telefonu.

"Dostáváme se tak na tenký led. Například diagnostikujeme zánět tak, že pacient posílá své vyfocené mandle," popisuje praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Vláda rozhodla, že prioritu teď mají nemocnice s infekčními odděleními. Těch se týká aktuální dodávka 60 tisíc pomůcek.

"Čekáme ve večerních hodinách závoz 2 700 ochranných pomůcek, které zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Ochranných pomůcek je samozřejmě v tuhle chvíli obecně nedostatek, my jsme za jakoukoliv dávku rádi," kvituje Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

"Příští týden ve čtvrtek očekáváme dodávku dalších 290 tisíc respirátorů. Je to jak na burze. My jsme zřídili na ministerstvu skutečně velín, kde máme displeje a tam jednotlivé nabídky obvoláváme," popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Třeba pražská Bulovka dostala část zásilky s pomůckami, která měla původně putovat do Číny . Státu se v pátek zároveň podařilo objednat pět milionů roušek. Jejich výroba jede na plné obrátky také v závodu v Červeném Kostelci. Najmout musel další zaměstnance a brigádníky.