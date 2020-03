Icahn: Výprodej bude zřejmě ještě pokračovat. Některé akcie jsou už ale strašně levné, některé zase ještě hrozně drahé

Miliardář a uznávaný aktivistický investor Carl Icahn dnes uvedl, že koronavirový výprodej na akciových trzích učinil některé tituly až strašně levné, skoro jako by se rozdávaly.I přes to Icahn míní, že pokles trhů ještě není zřejmě zcela u konce.Icahn potvrdil, že stále kupuje akcie kvalitních firem jako Occidential Petroleum, Hertz a HP. Současně ale také uvedl, že na trhu jsou i nadále velmi nadhodnocené tituly s příliš velkým zadlužením a takové by měly být i nadále prodávány.Podle Icahna se časem rozpadne americký realitní trh, kterému hrozí podobný propad jako v roce 2008. Proto shortuje trh komerčních hypoték prostřednictvím CDS (credit default swaps), jež jsou využívány k zajištění hypoték komerčních nemovitostí a nákupních středisek.