Deficit státního rozpočtu letos může kvůli koronaviru být až 315 mld. Kč

Letošní recese v ČR je den ode dne pravděpodobnější. Nynější stav nouze její pravděpodobnost rapidně zvyšuje. Pravděpodbnost nyní činí zhruba 75 procent. Česká ekonomika totiž minimálně měsíc pojede „na půl plynu “. Některé sektory, například turistický ruch, přitom budou zasažené celoročně, i kdyby se nakrásně situace kolem šíření koronavirové nákazy ještě před polovinou dubna vyjasnila a ekonomika se do konce května vrátila víceméně do běžného provozu.

Když nyní pojede tuzemské hospodářství z podstatné části a po podstatnou část roku „na půl plynu “, znamená to citelný výpadek v tržbách firem, a tedy i v daňovém inkasu veřejné kasy. Zároveň bude vláda muset patrně kompenzovat ve velkém měřítku ztráty vzniklé firmám či veřejným institucím. Je také třeba počítat s ochromením zahraničního obchodu , zhoršením zahraničních dodávek do Česka, ale také se zhoršením odbytu na vývozních trzích, neboť i tam pochopitelně nastane hospodářské zpomalení. Třeba Itálie už je v recesi nyní. To vše znamená výrazné zhoršení příjmů veřejné kasy.

Pokud to bude Česko, je recese nevyhnutelná. Pokud to bude Německo , tak zřejmě také. Pokud to bude Německo a Česko zároveň, je nevyhnutelná dokonce poměrně hluboká recese v ČR, odpovídající svým rozsahem propadu z roku 2009. Nejhorší možný scénář, že Západ celý bude jedním velkým „Wu-chanem“, by měl na českou ekonomiku ještě horší dopad než světová finanční krize z doby před deseti lety Deficit by v takovém případě mohl činit zmíněných 285 až 315 miliard korun