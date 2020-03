Vláda přijala další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí

Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Rozhodla o tom spolu s dalšími preventivními opatřeními proti šíření koronaviru vláda Andreje Babiše na mimořádném zasedání v pátek 13. března 2020

Zákaz vstupu do České republiky, který nabude platnosti od 16. března, 00.00 hodin, platí pro všechny cizince s výjimkou osob, které mají v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší 90 dnů, a osob, jejichž vstup na české území je v zájmu České republiky. Od stejného termínu platí zákaz pro Čechy a v ČR žijící cizince vycestovat do zahraničí. Výjimku z těchto opatření může udělit ministr vnitra, dostanou ji například řidiči nákladních automobilů, strojvůdci a vlakové čety či posádky dopravních letadel a také občané, kteří do zahraničí nebo do ČR dojíždějí za prací, pokud se jedná o lokalitu do 100 kilometrů od státních hranic. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

„Dnešní zasedání vlády jsem svolal, abychom přijali další důležitá opatření s cílem zabezpečit zdraví našich občanů a s cílem, aby se koronavirus u nás skutečně nešířil,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Vláda proto rozhodla, že nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se bude kromě Itálie od 13. března 12.00 hodin nově vztahovat i na další vybrané rizikové země, jimiž jsou v současné době Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Karanténa se bude týkat dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR. Stejně jako v případě návratu z Itálie jsou tyto osoby povinny obrátit se bezkontaktním způsobem na praktického lékaře či pediatra a ti jsou povinni jim obratem vystavit rozhodnutí o karanténě v délce 14 dnů.

Toto opatření se opět netýká řidičů nákladních vozidel a autobusů, posádek dopravních letadel, strojvedoucích, vlakových čet a vozmistrů, lodních kapitánů a členů posádek plavidel a posádkám vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu. Mají se ale chovat s maximální obezřetností.

Ministři upravili i pravidla pro kamionovou dopravu. Do odvolání se ruší nedělní zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích.

Vláda rovněž doplnila už platné mimořádné opatření o zákazu přítomnosti veřejnosti ve vybraných provozovnách. Nově se zákaz s účinností od 14. března 2020 od 6.00 hodin týká i bazénů a turistických informačních center. Vnitřní a venkovní sportoviště je možné využít jen za podmínky, že se na nich nebude v jednu chvíli pohybovat více než 30 osob. K 14. březnu 2020, 6.00 hodin je zakázán také maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

Vláda se zabývala také situací ve věznicích a rozhodla, že s účinností od 14. března 2020 od 00.00 hodin zakáže po dobu vyhlášení nouzového stavu ve věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy obviněných, odsouzených i chovanců. Výjimku bude moci povolit ministryně spravedlnosti. Zároveň ale vláda umožní vězňům a chovancům přijímat více balíčků a častěji telefonovat.

Vláda rovněž v rámci vyhlášeného nouzového stavu uložila studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku pracovní povinnost s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb. Případné konkrétní nasazení studentů bude vláda vyhlašovat operativně v součinnosti s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy.

Ministři schválili také novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Na seznam byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. To znamená, že se riziku trestního stíhání vystavuje každý, kdo by koronavirus úmyslně šířil.

Vláda schválila také uvolnění 500 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo tyto finanční prostředky použije na zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení nutného ke zvládání epidemie nemoci COVID-19. „Dlouho jsme diskutovali s ministrem zdravotnictví o prioritách. Je potřeba definovat, kdo potřebuje respirátory, je potřeba zavést krizovou distribuci. Jsou nakoupeny roušky a my v pondělí o tom budeme velice podrobně jednat. Ministr zdravotnictví dostal za úkol nás podrobně de facto on-line informovat. Jde v první řadě o záchranky a o čtrnáct klíčových nemocnic, které mají infekční oddělení,“ konstatoval premiér Babiš.