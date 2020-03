Aktuální epidemiologická situace a vyhlášení nouzového stavu v ČR přivedla mnoho rodin do složité situace, kvůli zajištění mimořádné péče o děti a možného dočasného snížení příjmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dnes na jednání vlády představilo návrh zákona , který by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze, aby mohli rodiče o své děti pečovat a zároveň nezůstali bez finančních prostředků. Navrhovaný balíček i návrh zákona projedná vláda v pondělí 16. 3. 2020 .

Praha, 13. března 2020

MPSV představilo balíček návrhů na pomoc rodinám

Aktuální epidemiologická situace a vyhlášení nouzového stavu v ČR přivedla mnoho rodin do složité situace, kvůli zajištění mimořádné péče o děti a možného dočasného snížení příjmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dnes na jednání vlády představilo návrh zákona, který by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze, aby mohli rodiče o své děti pečovat a zároveň nezůstali bez finančních prostředků.

Navrhovaný balíček i návrh zákona projedná vláda v pondělí 16. 3. 2020.

„Je potřeba skutečně rychle pomoci rodinám s nezletilými dětmi. Proto jsem dnes předložila návrh zákona, který oproti současnému stavu zavádí ošetřovné pro děti až do 15 let věku a zároveň umožňuje čerpat ošetřovné i pro OSVČ. Zároveň se prodlouží doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících 9 dnů na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy, bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho. Aby mohla tato opatření začít platit co nejrychleji, tak jsem požádala o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze,“ oznámila po jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Konkrétně se opatření týká tří nejdůležitějších oblastí spadajících do gesce MPSV.

V nemocenském pojištění se podle představeného návrhu prodlužuje podpůrčí doba pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy

z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Stávající stav, kdy je možné čerpat ošetřovné maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, se tak zásadním způsobem rozšíří, aby byly zajištěny potřeby dětí a péče o ně. Zároveň bude po tuto dobu umožněno poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let. Tímto opatřením se zcela zásadně zvyšuje stávající hranice 10 let.

Dále se navrhuje považovat za nařízení příslušného orgánu o uzavření dětského zařízení, na základě kterého je možné ošetřovné vyplácet, také rozhodnutí zřizovatele o uzavření tohoto zařízení z důvodu epidemie. Nově se také stanoví, že nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti, tj. děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud jsou nezaopatřené. Důvodem je nutnost se postarat při uzavření příslušného zařízení i o tyto děti, i když se nejedná o dětské zařízení nebo o školu.

Na základě tohoto zákona se nově umožňuje poskytnout finanční příspěvek také osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které pečují o dítě do 15 let věku nebo o starší nezaopatřené zdravotně hendikepované dítě a z tohoto důvodu při uzavření příslušných zařízení z důvodu epidemie nemohou nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. OSVČ totiž dosud nemají nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, vzhledem k charakteru své výdělečné činnosti. Okruh dětí, při jejichž péči mohou OSVČ žádat o příspěvek, je stejný jako v případě ošetřovného u zaměstnanců a rovněž musí být splněny obdobné podmínky, které platí