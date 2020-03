Největší pokles ceny ropy od roku 1991. Akciové trhy pokračují v pádu

Ceny ropy zažily v pondělí ráno historický pokles, a to až o 34 %, což odpovídalo ceně $27,34 za barel. Tento pokles byl vyvolán jednak sníženou poptávky, za což můžou z velké části omezení pohybu, zavedená v některých zemích, jako opatření proti šíření koronaviru. Druhým důvodem poklesu ceny je zvýšení produkce ropy, který vyvolala organizace OPEC jako odplatu Rusku za neakceptování dohody o omezení produkce ropy. S&P 500 a Dow Jones otevřeli v pondělí ráno se 7% poklesem, což vyústilo v pozastavení obchodování na amerických burzách po dobu 15 minut. Toto opatření se spustí vždy, když S&P 500 poklesne o 7% a jeho hlavní funkcí je zabránit panice na americkém trhu.

Během úterý také ohlásilo ukončení nebo odsunutí sezóny mnoho významných a výdělečných vrcholových lig:

NBA – pozastavená do odvolání

MLB – pozastavená do odvolání

NHL – pozastavená do odvolání

NCAA – ukončení všech turnajů tento semestr

XFL – předčasné ukončení sezóny

Bank of England rozhodla ve středu o snížení výši úrokových sazeb o 50 bps. Anglický premiér Boris Johnson také oznámil, že Spojené Království přechází do nové fáze opatření proti koronaviru zvané delay.

Spojené státy ve středu omezily vstup do USA, který platí pro všechny země, kde se momentálně šíří koronavirus. V důsledku čehož výrazně poklesly akcie osobních leteckých a lodních přepravců, například akcie Norweigan Cruise spadly o 27,6 % a akcie Royal Carribean o 26,6 %.

Ve Spojených státech bylo ve čtvrtek opět pozastavené obchodování na S&P 500 a Dow Jones po dobu 15 minut. V reakci na tento pokles oznámil Fed navýšení jednodenní likvidity pro finanční systém až na 500 mld. USD, což mělo za následek krátkodobé zmírnění pádu, ovšem i tak zakončil S&P 500 a Dow Jones den s celkovým poklesem o 8 %. Goldman and Sachs očekává snížení úrokové sazby o dalších 100 bps ve středu 18.3.2020

Německá vláda plánuje omezit ekonomické dopady koronaviru, a to balíčkem speciálních opatření, na které chce vláda vynahradit až půl bilionu EUR.

V České republice byl ve čtvrtek zaveden nouzový stav po dobu 30 dní, který má zpomalit šíření koronaviru po České republice, ministr Toman i premiér Babiš ovšem ujišťují, že není důvod k panice a že nedostatek potravin nehrozí. Dle analytika ČSOB Petra Dufka však můžeme téměř s jistotou očekávat zpomalení české ekonomiky.

Ve čtvrtek Evropská centrální banka rozhodla, že zatím nebude měnit výši úrokových sazeb, ale rozhodla o zvýšení měsíčních nákupů dluhopisů o 120B EUR do konce roku (nikoli měsíčně). Hrubý domácí produkt v Eurozóně o 1 % místo očekávaných 0,9 %, zaměstnanost vzrostla o 1,1 % za rok 2019.

Bank of Japan zahájila tento týden nákup dluhopisů a ETF, aby zvýšila likviditu na japonském trhu. Nákup má pokračovat do konce měsíce. Bank of Japan také oznámila, že zatím nevidí důvod ke koordinaci snížení úrokové sazby.

V pátek oznámila Jižní Korea, že v pondělí 16.3. začne platit zákaz shortování akcií po dobu 6 měsíců na Korean Stock Exchange. Toto opatření má pomoct zpomalit pád KOSDAQu, který za tento rok již poklesl o 19,4 %. Ve čtvrtek bylo na KOSDAQ pozastavené obchodování na 20 minut, po pádu KOSDAQu o 8 %.