Vakcína proti koronaviru se už testuje na zvířatech. Zkouší ji Kanada

Zatímco celý svět čelí pandemii COVID-19 rozsáhlými opatřeními, v Kanadě i Německu se již pracuje na vakcíně. Látka proti koronaviru, kterou vyvinula kanadská laboratoř VIDO-InterVac při univerzitě ve Saskatchewanu, se již testuje na zvířatech. Zatím však není jasné, zda by mohla být použitá také u lidí.

"Zkušenosti s epidemií SARS poskytly výzkumníkům návod, jak by měla taková vakcína proti koronaviru vypadat. Zbývá už jen několik týdnů pro dokončení výzkumných testů. Myslím, že by vakcína mohla fungovat,“ citoval server Narcity ředitele společnosti Volkera Gerdtse, který to řekl serveru CJWW.

Univerzita ve Saskatchewanu obdržela již v lednu povolení od státu začít pracovat na očkovací látce proti COVID-19. Na jakých zvířatech se látka testuje není jasné.