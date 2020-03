Vietnam: Aktuální situace v zemi a přijatá opatření v souvislosti se šířením koronaviru

Publikováno: 13.03.2020 / 14:15 | Aktualizováno: 13.03.2020 / 14:27

Ke dni 12. 3. 2020 je ve Vietnamu registrováno 44 potvrzených případů nákazy koronavirem, z nichž celkem 16 osob bylo po vyléčení propuštěno z nemocniční péče. Po téměř 3-týdenní pauze registruje Vietnam od 7. 3. 2020 nové případy COVID-19, z nichž 13 osob přicestovalo do Hanoje dne 2. 3. 2020 letem VN0054 z Londýna. Případy nákazy z 10. až 12. 3. 2020 pocházejí z jihovietnamské provincie Binh Thuan, k šíření tak nově dochází i v jižní části země. V současné době jsou v řadě vietnamských provincií, včetně hlavního města Hanoje uplatňována preventivní a karanténní opatření, která mají zamezit dalšímu šíření viru od osob s potvrzenou nákazou.

Všechny osoby přijíždějící do Vietnamu musí povinně vyplnit zdravotní dotazník. Na letištích, v hotelech a řadě dalších veřejných míst je měřena tělesná teplota, na řadě míst je vyžadováno nošení roušek.

V případě občanů Jižní Koreje, Itálie, Dánska, Norska, Finska, Švédska, Velké Británie, Francie, Německa a Španělska byl dočasně pozastaven bezvízový režim, občané těchto zemí tedy potřebují pro vstup do Vietnamu vízum. V případě České republiky zůstává vízový režim nezměněn.

Zdravotní dotazník

Od 7. 3. 2020 musí při vstupu do země každý cestující vyplnit zdravotní dotazník. Za uvedení nepravdivých informací hrozí pokuta a v případě např. následného způsobení širší nákazy i trestní stíhání. Dotazník lze vyplnit elektronicky na webové stránce Ministerstva pro veřejné zdraví. Po vyplnění obdržíte číselný kód, který odevzdáte zdravotním pracovníkům na letišti při příletu (pokud jste již v zemi pak při odletu). V případě jakýchkoli zdravotních potíží v zemi pak číselný kód předložte pracovníkům zdravotního pracoviště, které navštívíte. Na základě nařízení Národního výboru pro prevenci a kontrolu COVID-19 by měli dotazník vyplnit též Vietnamci a cizinci žijící v zemi - pro jejich účel by měl sloužit formulář, který je ke stažení pod názvem Vietnam Health Declaration a NCOVI v AppStore a Google Play.

Karanténa

Dle nařízení vietnamské vlády mohou být všichni cizinci, kteří jsou nakaženi koronavirem či u nich lze nákazu předpokládat (tj. vykazují symptomy jako zvýšená tělesná teplota, kašel, apod.), umístěni do karantény. Teplota je plošně kontrolována na letištích termokamerami, v hotelech, některých nákupních centrech a dalších místech běžnými teploměry. Povinná karanténa je v současné chvíli aplikována na cestovatele přijíždějící z Číny, Jižní Koreje, Itálie a Íránu a na osoby, které dané země v posledních 14 dnech navštívily či přes ně tranzitovaly.

Uvedená karanténní opatření mohou mít vliv na cestování českých občanů v zemi (např. při zvýšení Vaší tělesné teploty při pobytu v zemi či pokud pobýváte ve stejném ubytování jako osoba, u které se prokáže nákaza, může být na Vás uvalena domácí karanténa, apod.). V současné chvíli se ve Vietnamu nachází v karanténě cca 25 tisíc osob, včetně evropských občanů (cca 2500 osob je v nemocnicích, 8 tisíc osob v karanténních centrech a zbytek v domácí karanténě).

Dovolujeme si upozornit, že preventivní kroky místních úřadů jsou při jakémkoli podezření na infekci koronavirem velmi rychlé a délku jejich trvání nelze předvídat (např. uzavření hotelu, ulice, apod. - daná lokalita zůstává uzavřena do doby, než se podezření vyvrátí, příp. dokud nedojde k dezinfekci prostor).

V případě, že by na Vás během Vašeho pobytu byla uvalena karanténa, doporučujeme Vám informovat Zastupitelský úřad ČR v Hanoji na nouzové lince +84 91 701 1914.

Omezení letů

Zrušena jsou letecká spojení mezi Vietnamem a pevninskou Čínou, v návaznosti na další šíření COVID-19 byla omezena spojení s Jižní Koreou (existující lety jsou odkláněny na menší regionální letiště - Van Don Airport (provincie Quang Ninhú, Phu Cat Airport (provincie Binh Dinh) a Can Tho Airport (město Can Tho), dále Itálií a Íránem. Řada leteckých společností omezuje počet letů z důvodu sníženého počtu cestujících. Doporučujeme před Vaším odletem do Vietnamu kontaktovat Vaši leteckou společnost pro aktuální informace.

Vstup do země přes pozemní hranici

Některá evropská velvyslanectví zaznamenala v posledních dnech případy, kdy do země nebyli vpuštěni jejich občané přes pozemní hranici s Kambodžou. Zdá se však, že se jednalo o nesprávný výklad praxe u pohraničních úředníků a situace se již vyjasnila.

Turistická omezení

V Hanoji byla uzavřena řada památek (Chrám literatury, Maison Centrale, Hoa Lo Prison, Ngoc Son Temple a další historická místa) a turistických zón v centru města. V řadě budov a restaurací jsou vyžadovány roušky. Ostrov Cat Ba poblíž města Hai Phong bude od 9. 3. minimálně týden nepřístupný turistickému ruchu. Dne 11. 3. 2020 se ve vietnamských online médiích objevila zpráva, že veřejnosti bude v období 12. - 27. 3. 2020 uzavřen i Ha Long Bay a další turistické lokality v provincii Quang Ninh. Zastupitelský úřad má povědomí o dalších preventivních opatřeních v lokalitách Hai Phong, Ninh Binh (uzavření areálu Hoa Lu Ancient Capital), Hue (uzavření pěších turistických zón), Hoi An (pozastavení prodeje lístků do historické části města a uzavření pěších turistických zón) a Danang (bylo oznámeno zrušení noční "combo tour" na Ba Na Hill v období 11. - 31. 3. 2020), v jižním Vietnamu je znepřístupněn chrám Cao Dai a atrakce v deltě MekonguPozastaven byl dále vstup návštěvníků na ostrovy Ly Son island, Con Dao a Phu Quy.

Odkazy na omezení přístupu do turistických lokalit či rušení kulturních akcí:

Hanoj

Ha Long Bay

Danang

Dále jsme zaznamenali potíže českých občanů při cestování na severu země při hranici s Čínou, která je považována za zdroj rizika nákazy.

K uvedeným turistickým omezením podotýkáme, že diplomatické mise nejsou o těchto lokálních opatřeních informovány a zdrojem výše uvedených informací jsou online média a zkušenosti našich, příp. ostatních evropských občanů. Za správnost informací neručíme.

Další

Ve většině provincií, včetně měst Hanoj a Ho či minova města zůstává z preventivních důvodů uzavřena většina škol a univerzit, rušeny jsou rovněž kulturní a společenské akce, festivaly a sportovní utkání.

V souvislosti s rostoucím počtem dotazů ohledně bezpečnosti návštěvy Vietnamu ze strany českých občanů si dále dovolujeme upozornit na skutečnost, že zastupitelský úřad může podat informaci pouze o aktuálním stavu, avšak s ohledem na rychlost šíření COVID-19 ve světě nemůže předvídat situaci v termínu Vaší předpokládané turistické návštěvy ani případná preventivní opatření ze strany vietnamských úřadů, pokud dojde k většímu rozšíření nákazy v Evropě. Preventivní opatření (omezení letů, zavedení povinné karantény či obnovení vízové povinnosti) vůči hrozbě nákazy ze země, kde se virus rychle šíří, jsou ze strany Vietnamu přijímána velmi rychle v návaznosti na poslední vývoj.

Pro aktuální informace o nákaze koronavirem ve Vietnamu vietnamské ministerstvo zdravotnictví zřídilo webovou stránku https://ncov.moh.gov.vn/ (ve vietnamském jazyce).

Kromě registrace v databázi DROZD doporučujeme všem cestovatelům do Vietnamu, aby dbali základních hygienických pravidel, včetně pravidelného mytí rukou a používání roušek v případě návštěv míst s větší koncentrací osob.

V případě nouze kontaktujte nouzovou konzulární linku Velvyslanectví ČR +84 91 701 1914