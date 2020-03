Maloobchodní tržby se letos kvůli koronaviru a souvisejícím vládním zákazům a omezením propadnou, za březen a duben bude propad dramatický

Maloobchodní tržby v lednu vykázaly solidní meziroční růst. Zklamáním byl však výkon motoristického segmentu, který poměrně nečekaně citelně poklesl. Spotřebitelé stále znatelně navyšovali výdaje za nepotravinářské zboží. To svědčí o jejich poměrně dobré náladě a stále značné ochotě utrácet za zboží, které nutně nepotřebují. V tomto jejich chování se odráží stále výborná kondice trhu práce , který vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci EU i zemí OECD a také nejnižší míru nezaměstnanosti v ČR od 90. let.Předpokládáme, že únorové výsledky maloobchodu budou ještě poměrně příznivé, avšak v březnu maloobchod pocítí hluboký propad, daný opatřeními proti šíření koronavirové nákazy. Jen stravovací provozovny přijdou kvůli měsíčnímu vládnímu omezení jejich otevírací doby o 10 až 12 miliard korun , přičemž za březen to bude šest až sedm miliard. Kina či divadla přijdou za březen o zhruba 80 až 100 milionů korun jen na ušlých tržbách za vstupné. To jsou ale jen některé příklady z mnoha. Maloobchod bude ochromen plošně a totálně, v první linii náraz už v únoru pocítil turistický ruch a navázaná odvětví.Tržby maloobchodu se citelně, ba historicky propadnou nejen z důvodu vládních zákazů či omezení, ale částečně i proto, neboť lidé se budou obecně méně pohybovat ve veřejných prostranstvích, práci budou vykonávat velmi frekventovaně na bázi takzvané „ home office“ a obecně se z hygienických a zdravotních důvodů budou zdráhat obchody a prodejny vůbec navštěvovat. Propad tržeb bude v březnu a dubnu tak znatelný, že maloobchod za celý letošní rok se segment propadne, byť zatím nelze říci, jak hluboce.