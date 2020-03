Může BitMEX za více než 50% pád Bitcoinu?

Jedna z největších bitcoin futures burz BitMEX je ve středu pozornosti poté, co neočekávané výpadky platformy během včerejšího večera vyvolaly zvěsti o možné manipulaci trhu, zatímco cena bitcoinu padala z $ 8 000 až pod hladinu 4 000 $, odkud se ale hned odrazila.

Podle tweetu této společnosti se problémy objevily během šíleného nárůstu obchodních objemů večer 12. března - a není se čemu divit. Pokud kryptoměny sledujete, včerejší obrovské výprodeje vám nemohly uniknout.

BitMEX měl „problém s hardwarem“

V čehož důsledku byl BitMEX po dobu zhruba 25 minut v offline režimu, což je v takovéto situaci na trhu velmi dlouhá doba hlavně proto, že BitMEX futures lze obchodovat až se 100násobnou pákou. Pohyb trhu o jediné procento tak může obchodníkovi smazat celý obchodní účet.

Společnost se omluvila tweetem:

“Between 02:16 and 02:40 UTC 13 March 2020 we became aware of a hardware issue with our cloud service provider causing BitMEX requests to be delayed.”

Burza včera zaznamenala více likvidací, než kterýkoli jiný den za uplynulý rok, zatímco rekordní hodnoty zaznamenaly i agregované objemy bitcoinových futures. Hodnota zlikvidovaných kontraktů za 24h na BitMEXu dosáhly hodnoty téměř jedné miliardy dolarů, což samozřejmě nejednoho obchodníka pobouřilo.

BitMEX konspirační teorie odmítá

Navzdory velkým ztrátám obchodníků na všech burzách (nejen BitMEXu) v současné době čelí intenzivní kritice však pouze BitMEX. Kromě technické (ne)spolehlivosti jejich platformy, o které se hovoří již roky, jedna teorie dokonce naznačuje, že burza naschvál tímto problémem k rekordním denním ztrátám BTC/USD přispěla.

"[...] nedošlo k žádnému problému s hardwarem BitMEX," napsal Sam Bankman-Fried, generální ředitel výzkumného centra Alameda podporovaného konkurenční burzou FTX, jako součást řady nepříznivých tweetů.

Poté, co platforma přešla do offline režimu se bitcoin vzpamatoval, poznamenal Bankman-Fried.

BitMEX odpověděl tak, že toto a další obvinění nazval konspiračními teoriemi a snahou poškodit jejich značku.

Bankman-Fried později na twitteru rovněž oznámil, že popření BitMEXu jeho verze uveřil.

Zdroj informací: William Suberg pro CoinTelegraph