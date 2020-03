13. h - US futures indikují silný růst trhů. Zastavil je horní limit. Bílý dům je blízko dohodě ohledně ekonomické pomoci

Americké indexové futures dnes nad ránem překonaly dosavadní špatnou náladu a v průběhu dopoledne indikují možný silný růst trhů. Futures pro DJIA dosáhly horního limitu růstu o 1000 bodů, což indikujerůst o více jak 4%, vývoj futures pro S&P 500 Nasdaq je obdobný.Optimismus je spojen především s oznámenými zákazy akciového shortování v Itálii Španělsku a v Jižní Koreji.Pozitivně působí prohlášení House Speaker Nanci Pelosi v tom smyslu, že US zákonodárci se blíží dohodě ohledně podpůrných ekonomických opatření proti koronaviru Lehký optimismus panuje také kolem reakce centrálních bank. Včerejší masivní zásah Fedu přeci jen udolal vývoj výnosů US dluhopisů , když přispěl k jejich výrazné normalizaci. V tomto ohledu působí také odhady, že Fed příští týden opětovně sníží sazby a přijde s QE No.4.S podporou přicházejí také norská centrální banka a čínská PBOC.Včerejší propady způsobené bezprecedentním zákazem cestování mezi USA a 26 zeměmi evropského shengenského prostoru přivodil nejsilnější propad trhů od roku 1987. Propad nedokázaly zastavit ani stejně bezprecedentní kroky Fedu , který představil masivní dvoudenní podpůrnou akci pro finanční systém. Očekává se také, že centrální banka příští týden opětovně sníží sazby a představí QE čtvrté generace.Americké trhy kvůli propadům v tomto týdnu zamířily do zóny medvědího trhu.

Podle některých komentářů sice stále není jasné, jestli se podaří koronavirovou nákazu udržet na uzdě, ale nehledě na tuto nejistotu jsou už na trhu patrné zajímavé nákupní příležitosti pro dlouhodobé investory.







Určitou změnu nálady naznačuje také vývoj US vládních dluhopisů, který i přes úvodní nejistotu nakonec na zásah Fedu reagoval silnějším růstem výnosů (pokles cen) .

Aktuálně se výnos klíčových "desítek" pohybuje nad 0,9% oproti hodnotám pod 0,5% v polovině týdne.

Výnos "třicítek" se pohybuje kolem 1,6% oproti 1% při vrcholných akciových výprodejích.