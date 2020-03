Ekonomický kalendář: Makrodata jsou druhořadá, obchodníci se vzpamatovávají z výprodejů

Shrnutí:

Globální akciové trhy mají za sebou jednu z nejhorších seancí v historii

Michiganský spotřebitelský sentiment za březen by měl výrazně klesnout

Wall Street má za sebou nejhorší propad od roku 1987 a některé evropské indexy včera ztrácely vůbec nejvíce v historii. Situace v Asii není o mnoho lepší, ale tam už se propad rozprostřel do delšího časového úseku. Poslední poklesy už proto nejsou tak výrazné. Z pohledu makrodat dnes není na programu žádné důležité zveřejnění. Trhy se budou vzpamatovávat z včerejšího propadu, přičemž budou hltat novinky ohledně koronaviru. Ráno to vypadá, že by trhy mohly být dobře nastaveny na určitou korekci včerejšího propadu. Na druhou stranu je dnes pátek a kvůli překotnému vývoji v posledních seancích by mohli mít obchodníci problém nechat otevřené pozice přes víkend. Španělsko, Velká Británie a Itálie uvalily restrikce na short selling některých akcií, což by (alespoň krátkodobě) mohlo pomoci částečně zmírnit tlak.

9:00 - Španělsko, CPI za únor (flash). Očekáváno: 0.8 % y/y. Předchozí: 0.8 % y/y

10:00 - Polsko, CPI za únor. Očekáváno: 4.4 % y/y. Předchozí 4.4 % y/y

13:00 - Mexiko, průmyslová produkce za leden. Očekáváno: -1.5 % y/y. Předchozí -1.0 % y/y

15:00 - USA, University of Michigan spotřebitelský sentiment za březen (flash). University of Michigan spotřebitelský sentiment je nejdůležitější událostí dnešního kalendáře. Žádný výrazný dopad na trhy se nečeká. Jelikož se však jedná o data za březen, tak ty by už mohly částečně reflektovat strach spotřebitelů z dopadu koronaviru. Čeká se pokles sentimentu z 101 bodů na 95 bodů.