Kde na trhu hledat bezpečí?

Otázka, co dělá aktivum bezpečným, je složitější, než by se mohlo zdát. Respektive odpověď na ni. Cena akcií se odvíjí od hospodaření podniku a jeho postavení na trhu, dlužníci mohou kdykoli zkrachovat, cena zlata je dána víceméně jen domluvou a kryptoměny nejsou nic než shluk nul a jedniček. Má smysl pokračovat?

Někdo může, stejně jako Mark Twain, navrhnout: "Kupujte půdu, už se nevyrábí." Jenže i její hodnota je v čase proměnlivá a riziko představují mimo jiné počasí, politika na různých úrovních, zemědělské dotační programy a podobně.

S bydlením to není jiné. Snad každý by chtěl žít ve vlastním, koupit si jistotu střechy nad hlavou a rezervu, kterou může kdykoli zpeněžit. Ale co když přijde další hypotéční krize a byty a domy nebude chtít nikdo kupovat, jako tomu bylo v letech 2007 a 2008? O živelních pohromách nebo o stárnutí staveb, technickém i morálním, nemluvě.

Ze standardních aktiv zbývá snad už jen hotovost. Tu ale pro změnu dnem i nocí požírá inflace.

"Když se zamyslíte, dojdete k tomu, že riziko nás provází každým dnem. Vyhnout se mu nelze. Jde tedy primárně o to, jak k němu přistupovat. Když přecházíme silnici, rozhlížíme se, když jdeme ze schodů, držíme se zábradlí, když jedeme autem, poutáme se, když lyžujeme, používáme helmu. V počítači máme nainstalované antivirové programy, pojišťujeme si auto i domácnost, čaj před pitím vyfoukáme," říká komentátor z portálu Realmoney.com David Merkel.

Všechna aktiva jsou spojena s rizikem, jde tak jen o to, jak s ním investoři pracují. Některá jsou spojena s menším rizikem, ale na druhou stranu i s nižšími potenciálními výnosy. "Závěr tedy není překvapivý. Investoři by měli znát svůj rizikový profil, měli by pracovat pouze s prostředky, jejichž případná ztráta negativně neovlivní jejich životní standard, a portfolio by měli diverzifikovat napříč třídami aktiv, regiony i sektory. Zkrátka riziko co nejvíce rozkládat," dodává David Merkel.