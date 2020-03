V Česku platí nouzový stav. Znovu se sejde Bezpečnostní rada státu

Od pátečních 6 hodin ráno platí v Česku zákaz vstupu na uzavřená sportoviště, do bazénů, wellness zařízení, ale také knihoven nebo zábavních center. Nouzový stav, který vláda vyhlásila ve čtvrtek ve 14 hodin, bude platit po dobu 30 dnů. Počet nakažených koronavirem v České republice stoupl na 116. Bezpečnostní rada státu se znovu sejde. Tisková konference je plánovaná na 9 hodin ráno. + Znovu se sejde Bezpečnostní rada státu

+ Vláda vyhlásila v Česku nouzový stav s platností na 30 dnů + Od 6:00 jsou zavřené všechny stravovací podniky v obchodních centrech s plochou nad 5000 metrů čtverečních

+ Od 6:00 je zakázán vstup do bazénů, sportovišť, knihoven, zábavních center aj.

+ V době mezi 20:00 a 6:00 musí být stravovací podniky zavřené pro veřejnost

+ Češi nesmí vycestovat do rizikových oblastí, výjimkám Jan Hamáček udělí zvláštní povolení

+ Policie bude dohlížet na dodržování karantény, "hříšníkům" hrozí až 3milionová sankce

+ Žena kanadského premiéra Justina Trudeaua má koronavirus Bezpečnostní rada státu se v pátek ráno znovu sejde. Tisková konference je plánovaná na 9 hodin. Budeme ji přenášet ŽIVĚ. Vláda na tiskovce představí případná nová opatření a rozhodnutí v boji s koronavirem a přiblíží aktuální počty nakažených v Česku. S platností od pátečního dne lidé již nenavštíví žádné hudební, divadelní, filmové nebo sportovní akce. Zákaz se týká i výstav, poutí a trhů, postihl všechna místa, kde se pohybuje více než 30 lidí najednou. Od pátku také platí povinnost pro majitele stravovacích podniků. Ti nově musí svou provozovnu zavřít v čase 20:00 až 6:00. Od pátečních 6:00 jsou uzavřeny veškeré restaurace a stravovací provozovny v nákupních centrech s plochou nad 5000 metrů čtverečních. Od šesti hodin ráno také platí zákaz vstupu na uzavřená sportoviště a bazény, wellness zařízení, knihovny a zábavní centra. Vláda Čechům zakázala vycestovat do jakékoli z rizikových oblastí, do kterých patří Itálie, Rakousko, Německo, Čína, Írán, Jižní Korea, Španělsko, Francie, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí, Belgie, Dánsko a Velká Británie. "Porušení zákona v krizovém režimu je trestný čin," řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček.

Výjimku k vycestování dostanou řidiči kamionů, vlakové čety a posádky letadel, ti k tomuto účelu dostanou od Jana Hamáčka speciální povolení k překročení hranice. Čechům v zahraničí vláda umožní návrat do země, budou však muset do okamžité preventivní karantény. Cizinci, kteří přicházejí z některé z rizikových oblastí, do Česka nesmí vstoupit. Výjimka platí pouze pro ty občany cizích států, kteří mají na území Česka dlouhodobý pobyt.