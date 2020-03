Nemocnicím chybí zdravotní potřeby i personál. Zavření školek by je zlomilo

Zdravotníci pociťují nejen nedostatek roušek a respirátorů, které jim vláda slibuje dodat již v pátek nebo v průběhu příštího týdne. Nečekaný příliv vystašených pacientů zamával i se zásobami dalších zdravotnických pomůcek. Infekční oddělení nemocnice v Ústí nad Labem má například problém s náporem lidí, kteří se chtějí nechat testovat na koronavirus. Dochází jim potřebný materiál, jako jsou štětičky na výtěry, bez kterých nejsou schopni odběry provádět. Nemocnice pociťují potíže i při objednávkách dalších hygienických a zdravotnických potřeb, kromě roušek je potíž sehnat dezinfekci, tenčí se zásoby jednorázových rukavic, plášťů i ochranných brýlí. Někde již sahají k alternativním opatřením, například v mladoboleslavské nemocici se vrátili k látkovým rouškám, které lze přeprat. Zdravotní zařízení si zoufají nejen kvůli nedostatku potřebného materiálu, ale i personálním potížím. Zasáhla je nejen nucená karanténa pro lidi, vracející se z Itálie, ale především rozhodnutí o uzavření škol.

Zdravotnictví je silně femininní obor, mnohé maminky, které pracují jako zdravotní sestry nebo lékařky, ale musely kvůli uzavření škol zůstat doma s dětmi. Pokud by se měly uzavřít mateřské školy, způsobilo by to ještě větší problémy, protože hlídání nejmenších dětí je nejproblematičtější.

"To je důvod, proč jsme se k tomuto rozhodnutí zatím neuchýlili. Vidíme, jak to již nyní dopadá například právě na zdravotní sestry," připustil Andrej Babiš na čtvrteční tiskové konferenci k nově vyhlášenému nouzovému stavu. Školky mohou zůstat nadále otevřené, i když některé regiony jejich uzavření doporučují.

Pokud by vedle škol bylo nutné uzavřít také školky, některé nemocnice by musely zřejmě zavřít. Taková je podle informací Televize Nova situace například v Mělníku nebo v Neratovicích.