Čechy děsí, že uvíznou za oceánem. Aerolinky nestíhají vyřizovat telefony.

Ačkoliv podle cestovních kanceláří začíná hlavní sezóna letů do Spojených států až od poloviny dubna, už teď tam měly odcestovat stovky českých klientů. Ti, kteří ještě neodletěli, řeší změnu letu, ale hůř jsou na tom ti, kteří se mají ze Spojených států vracet.

Všechny zaskočilo nečekané rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa přerušit na měsíc letecké spojení s většinou Evropy včetně Česka.

Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům dřívější návrat z USA. Také by měli být v kontaktu s aerolinkami kvůli možnému rušení letů.

"Od rána komunikujeme se spoustou klientů. Největší problém je ten, že se všichni obávají, že zůstanou v USA, uvíznou tam," říká Miroslav Polach z portálu zaletsi.cz.

Letecké společnosti jsou teď zahlcené telefonáty, dovolat se trvá mnohdy i několik hodin. Podle Polacha vše bylo jako blesk z čistého nebe, takže aerolinky neměly čas se připravit.

Některé společnosti nejsou ochotny změnit let zdarma. Možností je pořádně si za letenku připlatit. "Přijmout třeba i změnu za poplatek a opravdu letět nejpozději v pátek večer o půlnoci, protože to je jediná možnost, jak se můžete s přestupem v rámci schengenského prostoru dostat do České republiky," radí zaletsi.cz.