Fauci: Vakcína na COVID-19 během 2-3 měsíců, pro lidi pak za 12-18 měsíců. New York vyhlásil stav nouze, Francie zavřela školy

by mohlo testování potenciální vakcíny proti COVID-19 začít během několika týdnů. Pro reálné použití by mohla být vakcína připravena během následujících 12-18 měsíců.

Starosta New Yorku Bill de Blasio vyhlásil ve městě stav nouze. Stalo se tak pouze několik málo hodin pot=, co guvernér státu New York Andrew Cuomo oznámil shromaďovací restriktivní opatření a některá omezení podnikání pro celý stát.