ECB aneb Druhé „whatever it takes“ se nekonalo

„Evropská centrální banka je připravena udělat cokoliv, aby ubránila euro.“ Zopakování výroku „whatever it takes“, který dnes již bývalý guvernér ECB Draghi pronesl v roce 2012 během eurokrize, se nekonalo. Guvernérka Lagardeová naopak doufá, že nikdy nic takového nebude muset pronést. I přesto však ECB představila sadu opatření na podporu likvidity a zmírnění negativních dopadů pandemie koronaviru. Snížení sazeb ale mezi ně nepatří.

Trhy před dnešním zasedáním Rady guvernérů ECB pracovaly s možností poklesu depozitní sazby o cca 13 bazických bodů. Na to však nedošlo. Úroky zůstaly beze změny, tedy depozitní sazba na -0,5 %, hlavní refinanční na 0 % a zápůjční na 0,25 %. Tržní účastníci úrokovou stabilitu přijali negativně, což nezvrátilo ani jasné tvrzení Lagaredové, že se ECB rozhodně nenachází na úrovni reversal rate, tedy takové sazby, kdy se její akomodativní charakter mění v opačný, a působí proti intencím restriktivně.

Hlavním tématem vyjádření i tiskové konference byly dopady pandemie koronaviru. S těmi se ECB rozhodla vypořádat prostřednictvím navýšení objemu a uvolněním podmínek cílených dlouhodobých půjček, tzv.TLTRO. To má sloužit jakožto pojistka v případě potřeby dodatečné likvidity. Podobně má zafungovat dodatečný balíček programu QE, který jeho dosavadní objem navyšuje o 120 miliard euro s dobou využití do konce letošního roku. Vedle toho se ECB rozhodla uvolnit svou dohledovou funkci, a to ve smyslu umožnění evropských bankám snížit své kapitálové poměry.

Dnešní rozhodnutí bylo dle slov Lagardeové jednomyslné. Byť se evropský systém nenachází v situaci nedostatku likvidity, díky novým opatřením bude mít pojistku jejího zabezpečení. Rada guvernérů ECB navíc věří, že navýšení objemu QE (s maximálním využitím veškeré flexibilnosti, kterou program nabízí) společně s navýšením objemu a uvolněním podmínek cílených dlouhodobých půjček bude ve výsledku efektivnější než případná manipulace se sazbami. Například v případě čistých nákupů aktiv se ECB zaměří na privátní sektor, zejména na malé a střední podniky, kterým tak v podstatě dodá nový zdroj likvidity určený k získání prostředků pro potřebné procesy refinancování.

Dnes přijatá opatření cílí jasně proti případné krizi likvidity. Fakt, že trhy nepotěšila, se dá přijmout relativně s klidem, protože k tomu by byla potřeba spíše než likviditní injekce funkční vakcína proti koronaviru.

Euro během tiskové konference oslabilo pod hranici 1,1200 EURUSD. I přesto, že v dnešních turbulentních časech váha technické analýzy oslabuje, vidíme, že nejbližší úroveň supportu pro příští dny je na 1,1134 dolaru za euro. Další se pak nachází na 1,1051 EURUSUD. V tomto směru bude záležet na tom, k jakým krokům příští týden přikročí Fed. Avšak vzhledem k silným očekáváním trhu, která pracují s poklesem amerických sazeb, a to jen v březnu o bezmála 95 bazických bodů, se dá očekávat, že samotný úrokový cut, pokud na něj dojde, nemusí mít až tak velký vliv.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.