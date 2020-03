Za porušení zákazů v nouzovém stavu hrozí milionové pokuty i tvrdé tresty

V České republice začal ve čtvrtek od 14 hodin platit nouzový stav. Přinesl celou řadu omezení, které rozšiřují stávající opatření, která se snaží zabránít šíření nemoci Covid-19, jako je uzavření škol nebo nucená domácí karanténa pro lidi vracející se z Itálie. Stát bude vyžadovat dodržování těchto požadavků velmi důsledně, porušení některých z nich bude dokonce považování za trestný čin.

Nouzový stav bude trvat třicet dní, počínaje 12. březnem. Některá opatření platí od čtvrteční 14. hodiny, další se přidají během následujících dvou dní.

Premiér Andrej Babiš vyhlásil například omezení cestování do rizikových oblastí, od páteční půlnoci platí zákaz vstupu cizinců pocházejících z rizikových oblastí i zákaz cestování Čechů do těchto zemí. Týká se to následujících zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie.

"Nejbezpečnější je aktuálně necestovat vůbec," doporučil ministr vnitra Jan Hamáček. Porušení tohoto nařízení bude považování za trestní čin.

Existuje jen výjimka pro cestování za prací v příhraničních oblastech, které má umožnit Čechům pracujícím v určité vzdálenosti za hranicemi, cestovat do zaměstnání přes několik určených hraničních přechodů, konkrétně sedm rakouských a deset německých. "Budou potřebovat doklad totožnosti a potvrzení od zaměstnavatele, které budou vyžadovat hlídky na hranicích," vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček. Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem budou od páteční půlnoci.