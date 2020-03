Finanční gramotnost Čechů se nepatrně zlepšila. Stále ale tápeme a z úspor nevyžijeme ani čtvrt roku

Tápeme v investicích i krátkodobých půjčkách. Spoříme si víc než v minulých letech, stále je to bohužel málo. To je jen zlomek toho, co zjistila Česká bankovní asociace (dále jen ČBA), která od roku 2016 každoročně zveřejňuje tzv. Index finanční gramotnosti. Ačkoli je letošní výsledek (57 %) zatím nejlepší, kterého se nám podařilo v průběhu let dosáhnout, stále to není číslo, na které bychom mohli po právu být pyšní.

Vysokoškoláci umí hospodařit s penězi lépe

Průzkum byl letos realizován u více než tisícovky respondentů. Konkrétně se do něj zapojilo 547 mužů a 540 žen různých věkových kategorií (18 – 64 let) a rozdílného vzdělání (ZŠ – VŠ). „Zatímco lidé se základním vzděláním nebo výučním listem dosáhli v indexu finanční gramotnosti průměru 49 %, lidé s maturitou jsou na 58 %. Lidé s VŠ dosahují průměrně 66 %. Předpokládáme, že to může být i díky tomu, že vysokoškoláci získávají zkušenosti s hospodařením s penězi a samostatným bydlením postupně, většinou ještě při studiu, zatímco ostatní jsou často ze školních lavic hozeni rovnou do praxe bez jakýchkoli zkušeností,“ říká Helena Brychová – vedoucí vzdělávacích projektů ČBA.

Myslíme si, že jsme na tom dobře, často ale hledáme radu

Z průzkumu také vyplývá, že drtivá většina dotázaných hodnotí svoje znalosti v oblasti financí, investic a úvěrování jako dostačující. Na druhou stranu ale dotázaní přiznali, že určitá rozhodnutí konzultují s třetí stranou. Nejčastěji jde o banku nebo bankovního poradce (80 % dotázaných), kterému šlape na paty internet. Tam hledá doplňující informace neuvěřitelné procento lidí - celých 79 % dotázaných.

60 % zjišťuje informace od rodiny a 50 % od známých. Na pomyslném „chvostu“ stojí externí poradci a diskuzní fóra v závěsu se sociálními sítěmi. Existuje však i nemalá část těch, kteří jsou přesvědčeni, že své finance zvládnou ukočírovat bez jakékoliv pomoci okolí. Opět jde o vysokoškoláky a lidi ve věku 50-64 let. „S věkem totiž rostou zkušenosti i důvěra ve vlastní znalosti,“ vysvětluje Brychová.

Nebát se zeptat a vyžadovat odpovědi

Na druhou stranu bylo mezi dotázanými asi deset procent osob, které přiznaly, že si často (nebo vůbec) neví s běžnými finančními otázkami rady. Jak sama vedoucí vzdělávacích projektů ČBA říká: „Důležité je nebát se zeptat a vyžadovat odpovědi, dokud si opravdu nebudeme jisti, že rozumíme.“

Největší problém nám působí investice, nejlépe se naopak orientujeme v běžném hospodaření domácnosti. Je ale potřeba si uvědomit, že jde o peníze, které k dnešnímu životu ve společnosti potřebujeme. Navíc otázky finanční gramotnosti si klademe všichni a to dennodenně. Na dotazech o financích proto není nic trapného.

Pokud se nechceme radit s odborníkem tváří v tvář, existují nejrůznější specializované weby a poradny, kde se člověk dočte praktické informace o půjčkách, hypotékách nebo zmíněných investicích.

Minimálně jednu půjčku splácí každý pátý Čech

A když jsme se výše dotkli tématu půjček, je dobré vědět, kolik dlužíme a na co si půjčujeme nejčastěji. Podle průzkumu ČBA splácel v roce 2019 alespoň jednu půjčku každý pátý Čech.

Z údajů, které zveřejnily Bankovní a Nebankovní registry klientských informací pak vyplývá, že objem dluhu obyvatel ČR činil ke konci třetího čtvrtletí 2,41 bilionu korun, a meziročně tak vzrostl o 143,7 miliardy. Nejčastěji si peníze půjčujeme na bydlení, koupi elektroniky nebo vybavení bytu. Frekventované jsou i úvěry na nákup automobilu nebo třeba motorky. Naopak drtivá většina Čechů by si nikdy peníze nepůjčila na zážitky nebo třeba letní dovolenou.

Co se týče výhodnosti půjček a dalších finančních produktů, tu už několikátý rok po sobě mapuje soutěž Finanční produkt roku. Rok 2019 s přehledem ovládla mBank, která zvítězila mezi bankami v kategorii osobních bankovních účtů a je i vítězem v kategorii neúčelových úvěrů.

Nejlepší spořicí účet do 300 tisíc korun získáte u Raiffeisenbank a u vkladů nad 300 tisíc korun je vítězem Banka Creditas, která získala i cenu veřejnosti. V konsolidaci půjček naopak zvítězila Sberbank a v hypotékách UniCredit Bank.

O výhodnosti, případně nevýhodnosti zvoleného produktu rozhoduje několik faktorů. Aby se zájemce o půjčku lépe zorientoval, některé portály (příkladem budiž třeba portál pujckyhned.cz) nabízí službu bezplatného poradce, který žadateli pomůže s výběrem nejvýhodnější půjčky a jejím bezproblémovým sjednáním.

Z naspořených peněz vyžijeme pouhé tři měsíce

Další ne příliš optimistické zjištění ČBA se týká našich rezerv. Ačkoli si drtivá většina Čechů odkládá z každé výplaty určitou částku (asi 1 000 – 2 500 Kč), není tato částka dostatečná. Každý pátý dotázaný Čech přiznává, že v případě náhlého výpadku příjmů by z naspořených peněz nevyžil déle než jeden měsíc. 29 % dotázaných pak říká, že jsou schopni z rezerv žít maximálně tři měsíce. Odborníci se přitom svorně shodují, že ideální rezerva by měla být tak vysoká, aby pokryla výdaje domácnosti alespoň po dobu půl roku. V takovém případě totiž není člověk pod tak velkým tlakem a nečiní unáhlená rozhodnutí. Dotázaní se bohužel shodují na tom, že si tvoří rezervu především pro případ nečekané události, což není z dlouhodobého hlediska ideální.

Každý čtvrtý Čech nezvládal splácet svoje závazky

Pokud bychom se podívali na finanční gramotnost Čechů a jejich problémy se splácením v porovnání se zbytkem Evropy, pak se opět dostaneme k nezáviděníhodným informacím. Finanční gramotnost českých spotřebitelů je podprůměrná. Ve schopnosti platit účty včas jsme se umístili na 15. místě z 24 států Evropy. Co se týče úspor pro budoucnost, obsadili Češi o něco lepší 14. místo. Informovala o tom společnost Intrum, specializující se služby v oblasti správy pohledávek.

Podle zmíněného průzkumu měl v roce 2019 každý čtvrtý Čech problém s placením svých účtů včas. Z tohoto podílu 15 procent Čechů nezaplatilo včas jeden účet, sedm procent dva až čtyři účty a jedno procento obyvatel nebylo schopno pokrýt pět nebo více účtů. Ačkoli naprostá většina respondentů tvrdila, že šlo o jednorázový přešlap, u 29 % jde o pravidelný problém. Nejčastějším důvodem bylo opomenutí, 41 procent Čechů uvedlo, že neměli dostatek peněz.

Důležité je o problému mluvit

Co říci závěrem? Zodpovědné smýšlení Čechů o financích se rok od roku zcela jistě zlepšuje. Index finanční gramotnosti, který se v minulém roce zastavil na 57 %, ale rozhodně není něco, za co bychom se mohli nadšeně plácat po ramenou. „I když se polovina rodin pravidelně a záměrně tématům spojeným s financemi doma věnuje, je stále mnoho těch, co naopak vůbec. Přitom právě chování rodičů je pro děti častým vzorem, takže i když se o financích záměrně nebavíme, děti sami vypozorují, jaký je náš vztah k penězům a jak s nimi nakládáme,“ uzavírá téma Brychová.