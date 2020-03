18,50.h - Fed zkusil zachránit US trhy z nejhorších ztrát od r. 1987. Přislíbil obří zdroje likvidity, zabralo to jen na chvíli

Americké akciové trhy v úvodu svého obchodování výrazně oslabovaly a ztrácely až kolem 9% a padaly tak hlouběji do zóny medvědího trendu. Ztráty kolem 9% by byly největšími od roku 1987.



V úvodu dne bylo na 15 minut obchodování pozastaveno poté, co došlo k propadu o patřičný limit, který u DJIA představuje 2 000 bodů.



K výraznému zmírnění propadů došlo poté, co americký Fed oznámil, že dramaticky navýší program poskytování jednodenní likvidity pro finanční systém až na 500 mld. USD. Celkově Fed přislíbil až 1 bilión USD.

Pozitivní vliv byl ale jen velmi krátkodobý a velice rychle se propady obnovily a začaly se dále navyšovat směrem k 10%.

Hlavním důvodem propadu je uzavření hranic USA pro občany 26 evropských zemí schengenského prostoru. Negativně působí rovněž obnovení propadu cen ropy.



Americký prezident Trump na adresu propadu trhů poznamenal, že budou v pohodě.



Podle některých zákonodárců dochází k rozporům ohledně formy připravovaného podpůrného balíku ekonomických opatření.



Nejsilněji zasaženy byly akcie mezinárodních osobních lodních a leteckých přepravců. Akcie Royal Caribbean padají o 26.6%, akcie Carnival a Norwegian Cruise Line ztrácí 19% a27.6%. Akcie United Airlines, Delta a American klesají o více jak 12%.



Akcie Boeingu klesají o téměř 19%.





Index volatility Cboe Volatility Index (VIX) poskočil na hodnotu 64 bodů, což je suverénně nejvíce od roku 2008.