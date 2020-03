Česko zavírá hranice s Rakouskem a Německem. Tyto přechody zůstanou otevřené

Vláda rozhodla o dočasném znovuzavedení kontrol na některých hraničních přechodech s Německem a Rakouskem, ostatní budou zavřené. Celkem budou lidé moci využít čtyři rakouské přechody a sedm německých. Další vytipované přechody pak budou moci využít lidé, kteří pracují v blízké vzdálenosti za hranicemi.

Informaci o znovuzavedení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem zveřejnil už před jednáním vlády ministr vnitra Jan Hamáček: "Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů)."

Vláda skutečně toto bezpečnostní opatření přijala, navíc mají být pro lidi, kteří pracují v zahraničí blízko hranic vytipovány další menší hraniční přechody. Na překročení hranic v těchto místech budou ale lidé potřebovat povolení. Společně s dokladem totožnosti pak budou moci přejít do Německa či Rakouska.

Bezpečnostní opatření začíná platit o půlnoci v noci z pátku na sobotu!



Hraniční přechody s Rakouskem: