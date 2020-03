ČEZ se přidal k výzvě velkých evropských energetik: jádro může pomoci s klimatickou neutralitou, otázku radioaktivních odpadů ať posuzují odborníci

Pondělní závěrečná zpráva Technické expertní skupiny pro udržitelné finance shrnuje, že stále není dostatek empirických dat pro vyhodnocení přínosu jaderné energie k cílům udržitelnosti tzv. zelených financí. Ty mají od příštího roku označit investice, které přispívají k naplňování evropského emisního cíle. Zpráva proto nedoporučuje začlenění jaderné energie do jednotného unijního klasifikačního systému (taxonomie). Sedm evropských energetických firem požaduje po Evropské komisi, aby se dalšího posouzení ujali nezávislí odborníci a vědci. Bez hlubší analýzy hrozí, že jádro vypadne ze seznamu udržitelných ekonomických činností, čímž by se výrazně zbrzdily investice do nové výstavby a prodlužování životnosti stávajících zdrojů. Výzvu podepsal i předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.