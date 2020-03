Skupina Solek vyčleňuje projekty pro kanadské, americké, ale i české investory

Skupina Solek vyčleňuje prvních jedenáct projektů pro kanadský fond Carbon Free, se kterým před půldruhým rokem uzavřela obří smlouvu na dodávky solárních elektráren v Chile. Celkový plán na výstavbu 250 MW vedle Kanaďanů zahrnuje i výstavbu pro americkou společnost Reden Solar nebo Rockville Capital Group. Nejméně 100 MW se Solek ovšem rozhodl alokovat ve prospěch především českých investorů, a proto tento objem ve fotovoltaických elektrárnách vloží do fondu SOLEK SICAV.

Fond kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV nabízí investorům vložit od částky jednoho milionu korun prostředky s doporučeným optimálním investičním horizontem 5 let při jeho očekávaném výnosu 27,6 – 31,9 %, tedy ročně s garantovaným výnosem 5 - 5,7 %. Do konce května fond aktuálně nabízí možnost investice bez vstupního poplatku, za který si emitenti běžně účtují až 3%.

U projektů určených pro SOLEK SICAV se očekává 60 – 70% podíl bankovního financování. Jsou také v plánu akvizice projektů fotovoltaických elektráren a to nejen v Chile, ale i v dalších latinskoamerických zemích, kde rozvíjející se ekonomika dovolí perspektivně investovat. Projekty fondu budou mít zajištěn provoz a údržbu od společnosti Solek, která elektrárny navrhuje a staví již 10 let.

Solek od svého prvního realizovaného projektu solární elektrárny v roce 2010 prošel rychlým rozvojem. V současné době se zaměřuje na Latinskou Ameriku, své největší projekty realizuje v Chile, kde už připojila k síti prvních pět projektů.

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Solek disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.