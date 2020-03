MS v hokeji zrušeno?. Ve Švýcarsku zavřeli ligy, nebude asi ani šampionát

Velké otazníky visí také nad světovým šampionátem v ledním hokeji. První náznak k možnému neuspořádání se seniorského mistrovství světa ve Švýcarsku podal tamní hokejový svaz, který kvůli hrozbě koronaviru zrušil soutěže. Krátce nato zareagoval i twitterový účet The Hockey News, podle nějž by se mělo zrušení potvrdit v nejbližších dnech.

Kola se dala v zemi helvétského kříže do pohybu poté, co vláda kantonu Ticino, který těsně sousedí s italským epicentrem v Lombardii, zakázala veškeré společenské akce.

Švýcarská hokejová federace se rozhodla na základě tohoto rozhodnutí zrušit veškeré nejen seniorské soutěže. „Je naší povinností chránit naše hráče a členy klubu a jejich zdraví. To je nyní nejvyšší prioritou,“ řekl Daniel Vaucher, ředitel elitních švýcarských soutěží NLA a NLB.

Finální rozhodnutí ohledně postupujících, sestupujících a určení šampiona padnou v pátek. Diváci napříč světem však řeší jinou věc.

Švýcarská města Curych a Lausanne mají hostit Mistrovství světa v ledním hokeji 2020. Vzhledem k restrikci a přerušení soutěží dala alpská země IIHF impuls k tomu, aby začala uvažovat o tom, zda má cenu šampionát pořádat. Již dříve prohlásil prezident René Fasel, že hrát mistrovství světa bez diváků nemá smysl.

The men's IIHF World Championship has been cancelled with an official announcement expected in the coming days, a source tells The Hockey News.