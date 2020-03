Otázek jak v AZ-kvízu / BIG EXPERT - akcie: týden od 9. 3. 2020

Index PX nad 1100b.? Ano, na konci ledna letošního roku tam byl, přísahám. Dnes je jinde, a to o hodně. Dnešní hodnoty jsme naposledy viděli ke konci roku 2016. Pád byl prudký a krvavý.

Na pražskou miniburzu dopadá špatná nálada ze světa plnou silou. Domnívám se, že nemá smysl vypisovat, kolik stojí akcie ČEZu, Komerční banky, CETV a jiných titulů, to si každý velice jednoduše dohledá. Otázka, kterou si klade anebo by si měla většina investorů položit, zní: Jsou tyhle ceny příležitost k nákupu nebo jsou tyto ceny ještě dobré k prodeji a za nějaký čas se budu bít v prsa, jak jsem dobře tenkrát v tom březnu prodal?

Trh umí být iracionální delší dobu než investor solventní. Dnešní situace je psychicky pro každého investora do akcií velmi náročná. A položme si další otázky: Kam spadne ještě PX? Na 500b.? Kolik bude mít dividendový výnos O2 CR? 15 %? Kolik bude mít dividendový výnos Philip Morris ČR? 20 %? A co ČEZ? 11 %? Investor by se měl v klidu zamyslet, jestli tedy zemřou všichni kuřáci, přestane se používat elektřina, bude mít Komerční banka a Moneta ještě nějaké zákazníky anebo jestli lidé přestanou telefonovat a používat "internety"?

Osobně doufám, že se historie opakuje a že nyní při mnohdy panických výprodejích prodávají ti psychicky slabší investoři a vrhají akcie ziskových, dividendových a zdravých firem do rukou silných, racionálně uvažujících investorů. Reálná čísla dopadu koronaviru budeme znát později, ale už teď je jasné, že škody u některých firem půjdou do astronomický cifer. Nicméně, kdo udrží pevné nervy a nebude prodávat, případně využije pomyslného dna k nákupu, bude po odeznění paniky (a uznávám, že bude zřejmě trvat) se svým portfoliem spokojený. A bohatší, nebo alespoň nezchudne.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 9. 3. 2020.

Odhad pro období od 9. 3. do 6. 4. 2020 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 661,5 2 2 2 0 0 AVAST ↑ 33 113 1 2 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 25 633,8 1 1 4 0 0 CETV ↑ 25 93 0 4 1 1 0 ČEZ ↑ 25 431,4 1 2 2 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 25 14360 1 1 4 0 0 MONETA MB ↑ 25 75,6 1 2 2 1 0 PFNONWOVENS ↑ 17 602 0 2 4 0 0 VIG ↑ 8 506 0 2 3 1 0 O2 C.R. ↑ 8 221 1 1 3 0 1

Odhad pro období od 9. 3. do 7. 9. 2020 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat AVAST ↑ 42 113 0 5 1 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 33 633,8 1 2 3 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 661,5 0 3 3 0 0 CETV ↑ 25 93 1 2 2 1 0 ČEZ ↑ 25 431,4 0 3 3 0 0 PFNONWOVENS ↑ 25 602 0 3 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 17 14360 1 1 3 1 0 MONETA MB ↑ 8 75,6 0 2 3 1 0 VIG ↑ 8 506 0 2 3 1 0 O2 C.R. ↑ 8 221 0 2 3 1 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia