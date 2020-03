Šéf Sokolovské Uhelné zemřel. Důvodem mohl být úpadek firmy

Ve čtvrtek dopoledne karlovarští policisté vyjížděli do Dolního Rychnova na Sokolovsku k mrtvému 66letému muži. Podle informací TV Nova se jednalo o spolumajitele a předsedu představenstva těžební společnosti Sokolovská Uhelná Františka Štěpánka, který se měl zastřelit.

Ve čtvrtek dopoledne vyjížděli policisté k postřelenému muži v Dolním Rychnově na Sokolovsku, který následně svému zranění podlehl. Podle informací TV Nova spáchal sebevraždu spolumajitel Sokolovské Uhelné František Štěpánek.

"Prověřujeme úmrtí 66letého muže, vzhledem k okolnostem případu nemůžeme poskytovat žádné bližší informace," uvedl mluvčí karlovarských policistů Jakub Kopřiva.

Informaci o úmrtí Františka Štěpánka pro TN.cz potvrdil i zaměstnanec Sokolovské Uhelné. "Dozvěděli jsme se to před chvilkou, zatím k tomu nic víc nevíme. Nevím, co bude dál," řekl. "Mohl mít osobní problémy, ale já si myslím, že to udělal kvůli šachtě. Teď se má propouštět tisíc lidí, musel taky zaplatit povolenky, které ho stály dvě miliardy," dodal.

Sokolovská Uhelná se poslední dobou potýká s existenčními problémy. Důvodem je tlak na omezení těžby uhlí a ceny emisních povolenek. František Štěpánek byl většinovým vlastníkem firmy, spolumajitelem Sokolovské Uhelné byl Jaroslav Rokos.