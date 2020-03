11.30h. - US futures indikují další silný pokles, DJIA by měl klesnou o 1100 bodů = přes 4%

Americké indexové futures indikují další silný propad tamních akciových trhů. Futures pro prestižní DJIA indikují oslabení o cca 1100 bodů respektive přes 4%. Futures pro S&P500 a Nasdaq jsou na tom podobně.



US indexy včera propadly do medvědího trendu, který je definován jako propad o 20% oproti poslednímu ročnímu maximu. To nastalo 19. února.



Hlavním důvodem negativní nálady je včerejší vyhlášení zákazu cestování mezi USA a šengenskou Evropou.