Průmysl a stavebnictví se kvůli koronaviru letos propadnou

Průmysl

Průmyslová výroba v Česku se v lednu dle očekávání propadla, přičemž její meziroční pokles – rovněž v souladu s očekáváním – nebyl tak hluboký jako pokles z října či listopadu loňského roku. To svědčí o určitém začátku stabilizace situace, které nahrávala počínající stabilizace německé průmyslové výroby. Za stabilizací německého průmyslu stojí dílčí obchodní dohoda USA a Číny, dojednaná na sklonku roku 2019 a podepsaná letos v lednu. Ta na trhy i do mezinárodních obchodních vztahů vnesla určité uklidnění napjatí a nejisté situace.

Stabilizace jak českého, tak německého průmyslu ale není udržitelná, neboť již v březnových číslech se projeví ekonomický dopad šíření koronavirové nákazy. Ta nejprve ochromila čínskou ekonomiku a navázané dodávky a obchod a nyní ochromuje ekonomiku celosvětově.

V lednu tuzemský průmysl táhla automobilová výroba, avšak i ona ještě teprve pocítí citelný pokles způsobený šířením koronavirové nákazy. V souvislosti se současnými stále přísnějšími opatřeními, které za účelem potlačení jejího šíření zavádí česká vláda, nelze vyloučit odstávky provozu alespoň v části tuzemského průmyslu. Z důvodu zpomalení globální ekonomiky, které dokonce hrozí recese, je třeba počítat se závažným zadrhnutím českého exportu a na něj navázané průmyslové výroby. Realisticky je třeba předpokládat, že tuzemský průmysl se letos propadne, a to přinejlepším o jedno procento.

Stavebnictví

Stavebnictví se v lednu dařilo, meziročně přidalo šest procent. Částečně je tomu tak díky letošní nadmíru vlídné zimě, která umožňuje práci v exteriéru, třeba právě na stavbách, dokonce i v době, kdy běžně realizovány být nemohou. Růst stavebnictví táhlo inženýrské stavitelství, kterému k silnému výkonu pomohla slabá srovnávací základna loňského ledna. Pozemní stavitelství rostlo též, byť pomaleji než to inženýrské. Dařilo se ovšem bytové výstavbě, a to výrazně. Letošní rok by měl navázat na rok loňský, který charakterizuje nejvyšší počet dokončených bytů od roku 2008. Bohužel, rychlejší výstavba není výhledově trvalým trendem, neboť opět zmírní. Nynější nárůst v počet dokončených a zahajovaných bytů je totiž jen přechodnou záležitostí, neboť celý sektor stavebnictví stále svírá nepružná legislativa a dlouhé povolovací procesu. Nově jej navíc může zbrzdit útlum české ekonomiky, které kvůli důsledkům šíření koronavirové nákazy bude citelnější, než se donedávna předpokládalo. Právě i kvůli zpomalení ekonomiky bude letos tuzemské stavebnictví stagnovat. V případě závažnějšího šíření koronavirové nákazy, u nás i ve světě, nelze vyloučit dokonce jeho propad.