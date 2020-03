Komentář: Před koronavirem působil český průmysl hodně nadějně

Kdyby světová ekonomika nebyla pod tlakem koronaviru, tak by lednové nové zakázky v průmyslu působily hodně nadějně. Vzhledem ke komplikacím v dodavatelských řetězcích i neustále se zhoršujícím výhledům nejen evropské ekonomiky je však výhled průmyslu bez ohledu na nové objednávky velmi nejistý.



Samotný výkon průmyslu v lednu poklesl (-1,4 %), ale to vlastně ani nebylo žádné překvapení. Pozitivní byl nepochybně nárůst výroby automobilového průmyslu, který až neuvěřitelně kontrastuje s vývojem v Německu, kde se automobilový průmysl už delší dobu propadá a své dno si ještě rozhodně nenalezl.



Stejně jako už na konci minulého roku nečekáme od průmyslu žádnou dodatečnou vzpruhu pro ekonomický růst. Zůstane pod tlakem poptávky a logistických překážek, na druhou stranu mu situaci může alespoň drobně ulehčit úspora nákladů za pohonné hmoty. Jde však jen o jednotky miliard korun, takže samotný efekt této úspory v dobách vysokých cen elektřiny bude jen symbolický.



Průmysl jako exportně orientované odvětví čeká slabá první polovina roku, nicméně poté, co odezní současná koronavirová nákaza, bude se vzhledem ke své již prověřené flexibilitě rychle vracet do dřívějších kolejí.

