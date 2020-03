Rozbřesk: Jaké nástroje zbyly ECB pro boj s koronavirem?

Christine Lagardeová má dnes nezávidění hodnou roli. Měla by investorům nabídnout lék na tržní paniku, ale má už prakticky vybraný zbrojní arzenál. Epidemie koronaviru zastihla ECB se sazbami v hlubokém záporu (-0,5 %) a s rozjetou politikou kvantitativního uvolňování. Přesto pravděpodobně nebude chtít stát se založenýma rukama. Zvlášť, když panika po mimořádných opatřeních Donalda Trumpa zastavující jakékoliv cesty z Evropy do USA pravděpodobně paniku ještě přiživí. Co tedy ECB dnes může nabídnout?



Za prvé, pravděpodobně ještě může kosmeticky snížit sazbu o 10 bps na -0,60 %. Je však otázkou, zda takový krok ve finále někomu pomůže. Části finančního sektoru může přidělat nové vrásky na čele a sám o sobě neudělá moc pro to, aby v důsledku šoku z epidemie na trzích nevyschla likvidita - to je asi hlavní obava části investorů (aby napětí nevedlo ve finále k sebenaplňující finanční nákaze).



Větší důraz by proto měl být kladen na opatření zajišťující dostatek likvidity, zejména pro malé a střední podniky. Na prvním místě může jít o zmírnění podmínek v rámci programu TLTRO3, z kterého by v současné chvíli řada bank v postižených oblastech pravděpodobně jednoduše vypadla. Christine Lagardeová navíc může trhy připravit na agresivnější politiku kvantitativního uvolňování tím, že rozvolní některé z limitů na nákup národních dluhopisů. Toto opatření má smysl zvlášť v kombinaci s plánovanou rozpočtovou expanzí v postižených oblastech, jako je Itálie. Bez pomoci ECB by totiž další rychlý nárůst již tak vysokého veřejného dluhu vedl k nežádoucímu nárůstu výnosů vládních dluhopisů a ve finále i napětí ve finančním systému.



Platí tedy, že ECB má vybraný zbrojní arzenál a nedokáže zázraky. To ale neznamená, že nemá při hašení současného napětí svoji roli a měla by zcela vyklidit pole.



TRHY



CZK a dluhopisy



Česká měna se dostává pod opětovný tlak s tím, jak se výprodeje na trzích rozrůstají a americké akcie sklouzly do medvědího trhu. Vystoupení guvernéra a premiéra včera neukazovalo na to, že by ČNB chtěla rychle snižovat úrokové sazby. A tak k prvnímu kroku se sazbami směrem dolů podle nás dojde až na tradičním březnovém zasedání a nebude pravděpodobně zatím nijak radikální (centrální bankéři budou pravděpodobně chtít nejprve zhodnotit lépe povahu šoku do ekonomiky).





Zahraniční forex



Pandemie jménem koronavirus je hnacím motorem veškeré volatility současnosti, což platí i pro devizové trhy. Pokud jde o kurz eurodolaru, tak špatné zprávy přicházejí aktuálně z obou stran Atlantiku. Zatímco situace v Itálii se dále zhoršuje (z obchodů byly ponechány v provozu jen potraviny a lékárny), tak v USA jsou, pokud jde o přijatá opatření, zjevně “za křivkou”, což trhy děsí možná ještě více, neboť více špatných zpráv typu ukončení sezóny NBA je teprve před námi.



Samozřejmě, že dnes bude zcela jistě v centru pozornosti zasedání ECB. Ta bude mít šanci skrze radikální uvolnění měnové politiky kurz eura na nějaký čas oslabit. Je však otázkou na jak dlouho, neboť za rohem bude odpověď Fedu, který zasedá již příští středu a bude muset být ještě radikálnější.





Ropa



Ropa Brent včera opět citelně ztrácela a její cena se propadla pod hranici 35 dolarů za barel. Stranou cenové války mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, kteří plánují od dubna masivně navýšit vlastní produkci, nestojí další významní těžaři, jako kupříkladu Spojené Arabské Emiráty, jež mají podobně jako Saúdové v plánu dodat na trh ještě více ropy, než činí jejich maximální produkční kapacita (celkem až 4 mil. barelů denně). Tyto kroky tak dále zvětšují rozsah pozitivního nabídkové šoku a ve výsledku zvyšují již tak monstrózní přebytek ropy na trzích v první polovině tohoto roku.



V průběhu včerejška vydaly své pravidelné měsíční reporty jak kartel OPEC, tak americká EIA. V obou případech došlo k dramatické revizi růstu globální ropné poptávky v tomto roce směrem dolů. Zatímco OPEC očekává de facto nulový růst, EIA je stále relativně optimistická s téměř 400 tis. barelů denně. Americká agentura navíc ve svém výhledu nekalkuluje s masivním navýšením těžby oznámené Saúdy, Rusy nebo SAE, a proto tak z našeho pohledu citelně podhodnocuje převis ropy na trzích v prvním pololetí (dle EIA „pouze“ 1,7 mil. barelů denně), který může být dle našich odhadů až dvojnásobný.



Ostře sledovaný byl ze strany EIA také aktualizovaný výhled na americkou produkci ropy. EIA předpokládá, že v roce 2020 dosáhne americká produkce v průměru 13,0 mil. barelů denně (meziročně růst o 800 tis. barelů denně) a v roce 2021 pak poklesne na 12,7 mil. barelů denně. V důsledku významně nižších cen tak agentura snížila odhad pro tento rok o 300 tis. barelů denně a pro příští pak o celých 1,1 mil. barelů denně, což by ve výsledku mělo znamenat v roce 2021 první meziroční pokles americké těžby od roku 2016.