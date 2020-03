Ceny pohonných hmot v ČR padají. Propad ještě zrychlí, a to i kvůli nynějšímu Trumpovu zákazu cest Evropanů do USA

Pohonné hmoty v ČR zrychlují tempo svého cenového poklesu. Za uplynulé dva dny zlevnil jak benzín, tak nafta o více než dvacet haléřů na litr. V uplynulém týdnu zlevnil benzín o 55 haléřů na litr, nafta pak o 53 haléřů.

Znatelné zlevňování bude pokračovat. Cena ropy na světových trzích totiž nadále klesá. A to tak výrazně, že pohonné hmoty v ČR zlevní navzdory opětovnému oslabování koruny vůči dolaru, v němž se ropa obchoduje.

Svůj cenový pokles aktuálně ropa zrychlila poté, co americký prezident Donald Trump dnes nad ránem středoevropského času vyhlásil třicetidenní zákaz cest z Evropy, s výjimkou Británie a Irska, do USA. Po Trumpově oznámení se cena ropy typu Brent propadla z cenové úrovně takřka 36 na 33,30 dolarů za barel.

Litr benzínu Natural 95 se nyní v Česku dle údajů CCS prodává průměrně za 31,06 koruny a je tak nejlevnější od loňského března. Litr nafty vyjde průměrně na 30,60 koruny a je nejlevnější od loňského května.

Velice výrazné zlevňování pohonných hmot bude pokračovat i v příštím týdnu. Pokles bude ještě výraznější než v týdnu uplynulém, bude v rozsahu 60 až 80 haléřů na litr benzínu i nafty. Prodejci pohonných hmot v ČR totiž ještě teprve musí v cenách plně zohlednit prudký propad cen ropy, k němuž došlo v důsledku víkendového rozpoutání ropné cenové války. Saúdská Arábie rozhodla těžit surovinu na maximum své kapacity, aby světový trh ropou zaplavila a snížila její cenu natolik, že získá výrazný dodatečný podíl na globálním trhu s ropou na úkor amerických břidličných těžařů a zejména Ruska.

Nejnověji Rijád uvádí, že jeho cílem je dodávat na trh dokonce 13 milionů barelů ropy denně, což by byl suverénně nejvyšší objem dodávek, který Saúdská Arábie kdy uskutečňovala. Takového objemu však země může realisticky dosáhnout až po několika letech, vyžádá si totiž investice do nových kapacit. Současná maximální kapacita dodávek saúdské ropy činí 12,3 milionu barelů – tento objem chce země na trhy dodávat od letošního dubna. Signalizuje to, že odhodlání Rijádu zaplavit ropou světový trh je skutečně pevné. Saúdská Arábie je největším vývozcem ropy na světě.

Rusko svoji těžbu navyšuje také. Ropný podnik Rosněfť tento týden uvedl, že od dubna svoji těžbu citelně navýší, ačkoli Rusko je otevřené k dalším jednáním s OPEC.

Výsledkem je stále citelnější převis nabídky nad poptávkou po ropě, jehož výsledkem je pochopitelně pokles cen, nakonec včetně cen pohonných hmot u českých čerpacích stanic. Poptávka po ropě totiž celosvětově citelně oslabuje již delší dobu, kvůli ekonomickým důsledkům a opatřením souvisejícím s šířením koronavirové nákazy. Trumpovo zmíněné rozhodnutí zakázat většině Evropanů cesty do USA pochopitelně dále poptávku po ropě ochromí, neboť se dramaticky sníží poptávka po letech z Evropy do USA.

Denně se běžně mezi Evropou a USA uskuteční zhruba tři tisíce letů denně, přepraví se 600 tisíc osob. Zhruba 200 letů z uvedeného množství je mezi Británií a USA, které tedy by tolik omezeny být neměly. Měsíčně se uskuteční zhruba sto tisíc letů mezi USA a Evropou.

Efekt zlevňující ropy na ceny pohonných hmot v ČR zmírní slábnoucí koruna. Za poslední týden koruna oslabila z kursu 22,70 na 22,88.