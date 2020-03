Globální dění dále sráží korunu na kolena (Ranní zpráva z finančního trhu)

Evropská centrální banka vyčká se snížením úrokových sazeb a představí další úvěrové linky pro zajištění financování. Nová prognóza příliš pozornosti nevzbudí vzhledem k proměnlivé situaci kolem koronaviru. Tuzemský průmysl ukáže další slabší výsledky v úvodu nového roku, zároveň aktuální situace snižuje šanci na oživení v následujících měsících. Koruna pod tlakem klesajících sazeb oslabuje na nová minima.



Evropská centrální banka vyčká se snížením úrokových sazeb

Klíčovou událostí dnešního dne bude zasedání Evropské centrální banky. Předpokládáme, že prozatím nedojde k dalšímu snížení úrokových sazeb. Z našeho pohledu by to v tuto chvíli ničemu nepomohlo a zbytečně tak vyčerpalo poslední možnost, kterou nástroj úrokových sazeb nabízí. Místo toho však očekáváme, že centrální banka představí další rozšíření úvěrových programů TLTRO, aby zajistila dostupné financování malým a středním podnikům. Zároveň bude představena i nová makroekonomická prognóza. Ta však v tuto chvíli postrádá význam vzhledem k rychle proměnlivému prostředí. V delším horizontu předpokládáme, že se ECB dalšímu snížení sazeb a navýšení kvantitativního uvolňování nevyhne. K tomu by mělo dojít již na červnovém zasedání, kdy bude viditelnější propad ekonomiky.

Dnes uvidíme, jak se dařilo tuzemskému průmyslu v úvodu nového roku. Průmyslová výroba v posledních dvou měsících minulého roku výrazně klesla. Růst předstihových indikátorů na začátku roku dává jistou naději na pomalé zlepšení. Pro leden však očekáváme ještě mírný meziroční pokles. Ve světle posledních událostí je však oživení tuzemského průmyslu ve významném ohrožení. V tuto chvíli je však nemožné vyčíslit dopad opatření spojený s šířením koronaviru. Více k situaci v průmyslu v našich Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/39fygzL.

Podle guvernéra ČNB není zatím snížení sazeb zapotřebí

Včerejší obchodování se neslo v duchu posledních dní. Původní optimismus z možného ohlášení fiskálního stimulu v USA se v průběhu dne opět otočil do negativní nálady a tomu odpovídal i vývoj v regionu. Guvernér Jiří Rusnok na dnešní společné konferenci s premiérem Andrejem Babišem a dalšími ministry znovu zopakoval, že snížení úrokových sazeb v tuto chvíli není nutné. Zároveň také dodal, že centrální banka bude další vývoj pozorně vyhodnocovat a zakročí v případě, že se situace vyostří. Předpokládá, že změna sazeb bude tématem dalšího jednání na konci března. Doposavad se otevřeně vyjádřil pro tento krok pouze jeden člen bankovní rady ze sedmi.

Koruna během včerejška oslabila na nejslabší úrovně od konce října minulého roku, když se na chvíli dostala na 25,77 za euro. Hlavním důvodem je pokračující pokles korunových úrokových sazeb a snižování úrokového diferenciálu vůči eurozóně. Ten je v současnosti nejnižší od poloviny roku 2018 a jeho vývoj naznačuje, že atraktivita koruny pro zahraniční investory dále poklesne a s tím bude koruna dále oslabovat. Finanční trhy však v současnosti plně ovládá panika kolem šíření koronaviru a další vývoj se tak bude odvíjet od zpráv ze zahraničí. Obdobný vývoj jsme dnes viděli i v regionu. Polský zlotý oslabil o 0,15 % a vrátil se tak na předchozí úrovně. Maďarský forint ztratil téměř čtyři desetiny poté, co vláda oznámila vyhlášení stavu nouze a zakázala lety z nejvíce postižených zemí koronavirem.