Zakladatel společnosti ValueAct Capital Jeffrey Ubben před několika dny v rozhovoru pro CNBC uvedl, že tradiční ropné, či lépe řečeno energetické společnosti mají své místo v portfoliích zaměřených na udržitelné investice. Tento aktivní a aktivistický investor tak podle svých slov nakoupil akcie společnosti BP s tím, že firma „může být součástí řešení“. Energetické společnosti jsou ale nyní v popředí zájmu zejména proto, že na trh s ropou doléhá to, čemu můžeme říkat nabídkově poptávkový šok. Rád bych zde dnes zmínil pár souvisejících poznámek.



Čtenář může namítnout, že úvahy o udržitelnosti a podobně jsou nyní irelevantní. Podle mne tomu tak ale není. CNBC k panu Ubbenovi dodává, že BP chce podle svého strategického plánu dosáhnout „uhlíkové neutrality“, a to do roku 2050. Jeffrey Ubben pak celkově smýšlí podobně, jako rostoucí řada lidí – chce při svých investicích brát do úvahy i to, jak hospodaření firem dopadá na životní prostředí. Ovšem jeho cesta je rozdílná od těch, kteří kvůli emisní „ropné patálii“ ropné firmy prodávají. U BP by podle něj mohlo dojít například k rozvoji vodíkových technologií.



To, zda je z hlediska „odpovědného“ investování lepší firmy jako BP prodávat, či ne, je předmětem diskusí. Jde v jádru věci o to, co vyvine větší tlak na změnu. Pokles cen akcií , které ale potom mohou kupovat ti, které nějaká zodpovědnost nezajímá? Nebo je lepší cesta pana Ubbena? Určitě je pracnější a mně se jeho přístup líbí z důvodů, které jsem tu zmiňoval nedávno. Ty bychom v nadsázce mohli shrnout následovně: Firmy potřebují v první řadě vlastníky a potom až akcionáře. Akcie BP za posledních patnáct dní (k úternímu poledni) ztrácí asi třetinu své hodnoty a výše uvedené „strategické“ úvahy se mohou zdát jako ztráta času. Možná jí jsou. Ale zkusme i při úvahách o hodnotě akcií nyní poodstoupit od současných turbulencí vedoucí zase k jinému druhu ropné patálie:BP patří mezi firmy , respektive akcie , jejichž riziko se v posledních letech výrazně mění. Zde konkrétně tak, že znatelně kleslo, protože akcie měla ještě v roce 2016 betu (ukazatel systematického rizika) kolem 2, zatímco nyní se nachází na 0,86. Tedy opět připomínka toho, že hodnota nemusí být tvořena jen tokem hotovosti, ale i tím, jaké riziko firma představuje. S odhadem požadované návratnosti je to ale nyní ošemetné. I když otázku bezrizikových výnosů u této globální firmy pořešíme výnosy amerických vládních obligací, stojíme před problémem jménem riziková prémie akciových trhů.Obyčejně pro vyspělé trhy používám 5,5 %, ale s ohledem na současné dění by bezesporu byla namístě prémie vyšší. Dejme tomu, že se zvýší o 0,5 procentního bodu, jak odhaduje pan Damodaran (viz můj včerejší příspěvek ). Já bych pak použil 6 % a požadovaná návratnost u BP by se pohybovala kolem 5 %. Jenže můžeme tvrdit, že riziko ropných společností se znatelně zvýšilo poté, co nastal propad na trhu s ropou . Tak zvyšme betu na hodnotu 1 a požadovaná návratnost se dostane na 6 %.Následující graf ukazuje provozní tok hotovosti BP (světle modře), zeleně investice - Capex, a fialovou křivkou to, co zbylo během posledních deseti let po investicích (FCF). Všimněme si, že investice se pohybovaly v určitém cyklu a méně výrazně to platí o provozním toku hotovosti. Můžeme uvažovat o tom, že provozní tok hotovosti je prvotní a podle toho, kolik firma vydělá, také investuje. Nešlo by o nic jiného, než o klasický cyklus, v němž vyšší ceny ropy táhnou nahoru cash flow a investice , které zvyšují kapacity. A jejich růst následně tlačí ceny ropy dolů, s nimi i cash flow a investice Volatilita toho, co zbude po investicích, je vysoká . Průměr tohoto volného toku hotovosti FCF dosahuje 1,6 miliardy USD . Pokud by BP vydělávalo to samé daleko do budoucnosti, byla by současná hodnota takového toku hotovosti na necelých 27 miliardách USD . Kapitalizace se nyní (úterý) pohybuje nad 80 miliardami USD , tedy znatelně výše. Na tuto úroveň se dostaneme, pokud by firma soustavně vydělávala 5 miliard dolarů . Což s ohledem na onen standard posledního desetiletí není málo.Touto kalkulací a dosavadní úvahou ale možná spíše ukazuji, že snaha o fundamentální uchopení akcií dnes hraničí s bláhovostí (prémie, požadované návratnosti, budoucí zisky...). Každopádně Morningstar píše, že současný dvojitý šok na trhu s ropou bude otázkou 1 – 2 let. Rusko a OPEC totiž nemají dost kapacit na to, aby na globální úrovni nahradily americké těžaře. A to znamená, že relevantní marginální těžební náklady se pohybují kolem 55 USD za barel . Ale i směr této myšlenky stále stojí na předpokladu, že se věci budou celkově vracet k tomu, na co jsme byli zvyklí.