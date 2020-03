Covid-19: Odpovědi na 8 praktických otázek, které se týkají všech

Pro rodiče, kteří museli zůstat doma s dětmi kvůli uzavřeným školám v rámci koronavirového opatření, navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí několik variant. První z nich je zvážení možnosti práce z domova, pokud ji zaměstnavatel umožňuje. Pokud mají rodiče dítě mladší 10 let, mají také nárok na ošetřovné.

V tomto případě je třeba podat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Tento formulář je možné zaslat elektronicky a poslouží jako omluvenka rodiče z práce. Ošetřovné však lze čerpat pouze devět kalendářních dnů. Výjimku mají rodiče samoživitelé, kteří mají nárok až na 16 dnů.

Třetí možností je mimořádná okamžitá pomoc. O tuto dávku mohou požádat lidé, kteří se prokazatelně ocitnou pod vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, nebo se kteří se ocitli ve vážné finanční situaci vlivem mimořádných událostí. Mezi ty patří i epidemie nakažlivé nemoci.

Téma ochrany zaměstnanosti, mimořádná okamžitá pomoc, ošetřovné a ostatní služby byly také tématem středečního brífinku ke koronaviru, kterého se zúčastnila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. O tom, jak stát bude nápomocný OSVČ, případně lidem pracujícím na dohodu o pracovní činnosti či provedení práce, zatím vláda nejednala. Pirátská strana zveřejnila na svém twitteru dopis na toto téma adresovaný ministryni Maláčové.

Kde je možné sehnat roušky?

Řada lékáren má dle informací TN.CZ roušky a další ochranné prostředky objednané u dodavatele, doba dodání se však může značně prodloužit. Aktuálně nejefektivnější cestou k získání potřebných ochranných prostředků je nákup přes internet, nikoli však od pochybných prodejců či překupníků, ale ze specializovaných obchodů.

Zdaleka ne každá rouška je totiž dle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly dostatečnou ochranou. "Musí to být speciální rouška třídy 3," řekl Prymula. Například chirurgické roušky podle něj jen brání tomu, aby jejich nositelé nenakazili ostatní, při vdechnutí bakterií ale neochrání. Prymula navíc dodává, že aby roušky byly skutečně účinné, měli by je nosit nakažení, nikoli zdraví lidé. V opačném případě pak takový druh ochrany neplní svůj účel.

Obtížně sehnatelné jsou v současné době také dezinfekční prostředky. Ty je možné si v případě nouze vyrobit svépomocí, případně počkat na jejich naskladnění. "Vzhledem k častým dotazům ohledně přípravy dezinfekčních roztoků v lékárnách informujeme, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí, kterým povoluje vyrábět a prodávat lihovou dezinfekci dle doporučení Světové zdravotnické organizace," informuje na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Dezinfekční prostředky tak bude nově možné vyrábět z lihu zadrženého celníky na českých hranicích. Toho je podle informací ministerstva zdravotnictví téměř 30,5 tisíc litrů. "Je to logický krok, protože líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs. Tento krok pomůže našemu zdravotnictví překlenout aktuální mimořádnou situaci," vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová.