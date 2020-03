WHO označila koronavirovou nákazu za globální PANDEMII Kritika nečinnosti některých zemí

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes oznámil, že mění status probíhající globální epidemie koronaviru COVID-19 a nadále ji bude označovat za globální pandemii.Podle WHO se počet nakažených mimo Čínu v posledních 2 týdnech zvýšil již cca třináctinásobně a počet zasažených zemí se zvýšil již trojnásobně. Počet nakažených a úmrtí budou podle organizace i nadále narůstat.Šéf WHO uvedl, že většině zemí se daří s nákazo celkem úspěšně bojovat, ale v některých zemích byla situace podceněna a jejich představitelé nekonali dostatečně rychle, s potřebnou razancí případně uvědoměním.Naposledy WHO vyhlásila globální pandemii v roce 2009 kvůli nákaze viru prasečí chřipky N1H1