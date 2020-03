Prymula: Školy by měly zůstat zavřené alespoň měsíc. Pak se uvidí

Vláda rozhodla o uzavření všech škol doposud bez podrobnějšího časového rámce.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by školy mohly/měly zůstat zavřené nejlépe celý měsíc. Po uplynutí takové doby by se opatření vyhodnotilo a následně by se rozhodlo o jeho dalším osudu.